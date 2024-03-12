Прем’єр Гаїті Анрі йде у відставку, у країні створять перехідну президентську раду

Необраний прем’єр-міністр Гаїті Аріель Анрі піде у відставку після призначення перехідної ради та його тимчасової заміни, пише Reuters.

“Уряд, який я очолюю, піде у відставку негайно після створення перехідної ради. Я хочу подякувати народу Гаїті за надану мені можливість”, − сказав він у відеозверненні вчора ввечері.

Він закликав жителів Гаїті зберігати спокій і робити все можливе, щоб мир і стабільність якомога швидше відновилися.

Анрі замінить президентська рада, яка складатиметься з двох спостерігачів і семи членів з правом голосу, включно з представниками низки політичних коаліцій, бізнес-сектору, громадянського суспільства та одного релігійного лідера.

Раді було доручено швидко призначити тимчасового прем'єр-міністра. Будь-хто, хто має намір балотуватися на наступних виборах на Гаїті, не зможе очолити уряд зараз.

Гаїті не має обраних представників влади з початку 2023 року, і наступні вибори будуть першими з 2016 року. Анрі, якого багато гаїтян вважають корумпованим, неодноразово відкладав вибори, заявляючи, що спочатку потрібно відновити безпеку.

Анрі очолював карибську країну після вбивства її останнього президента у 2021 році. Вплив озброєних банд на його адміністрацією спонукали Анрі вирушити до Кенії наприкінці лютого, щоб заручитися підтримкою місії безпеки, яка взаємодіяла з ООН. Однак за його відсутності конфлікт різко загострився.

Угруповання напали на Національний палац і підпалили будівлю Міністерства внутрішніх справ, атакували міжнародний аеропорт. З в'язниць втекло щонайменше чотири тисячі в'язнів. У країні оголосили надзвичайний стан та комендантську годину.

Американський чиновник заявив, що зараз Анрі може залишатися в Пуерто-Ріко, куди він прилетів минулого тижня або поїхати в інше місце.