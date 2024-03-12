Перший український «Оскар»: «Я хотів би, щоб цього фільму не було»
Перший український «Оскар»: «Я хотів би, щоб цього фільму не було»
​Незвані гості. Як Москва прагне повернути Молдову під свій контроль
​Незвані гості. Як Москва прагне повернути Молдову під свій контроль
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
Юрій Гудименко: «Скоріше за все, ми не зможемо цілком розраховувати на пільги для ветеранів — у бюджеті діра»
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Зеленський різко відповів Папі Франциску за "білий прапор" для України
Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
Дружина ексрегіонала на Вінничині здавала позиції ЗСУ ворогу
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Роман Костенко: «Новий суспільний договір: усі працюють на тих, хто воює»
Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала "Оскар"
Українська стрічка "20 днів у Маріуполі" отримала "Оскар"
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Чечня купує українських полонених у підрозділів росіян, щоб вимінювати їх на своїх
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
Різка промова Сікорського "розгромила” Росію під час Радбезу ООН, − Bloomberg
ГоловнаСвіт

Міністр юстиції Бельгії вважає, що у Брюсселі шпигуни повсюди, зокрема російські

Столиця євроатлантичної дипломатії нещодавно зіткнулася з двома значними шпигунськими скандалами.

У Брюсселі, столиці європейської дипломаті, шпигуни повсюди, вважає бельгійський прем'єр-міністр Поль Ван Тігхельт. Окрім інституцій Євросоюзу і НАТО, в Брюсселі розташовані близько 100 інших міжнародних організації і ще близько 300 закордонних дипломатичних місій, пише Politico.

"Ловці" шпигунів, відповідальні за збереження безпеки організацій ЄС і НАТО, все частіше стикаються із російськими зловмисниками та китайськими шпигунами, сказав міністр. Це не нова проблема, враховуючи роль Брюсселя на міжнародній арені.

Поль Ван Тігхельт
Фото: Paul Van Tigchelt у X
Поль Ван Тігхельт

Через шпигунські загрози уряд Бельгії подвоїв чисельність служби державної безпеки до приблизно 1000 осіб. Її пріорітет також частково змінився із боротьби з тероризмом на контррозвідку.

Бельгія зіткнулася одразу з двома шпигунськими скандалами: так званим Qatargate, де посадовців Європарламенту підозрюють у прийнятті хабарів за виконання забаганок Катару, та Chinagate, де підозрюваним є член ультраправої партії Vlaams Belang Френк Клейман, який мав зв'язок із китайським шпигуном.

Окремою загрозою міністр назвав Росію, понад 40 дипломатів якої були викриті у шпигунстві. 

"Росія не лише вторглася в Україну, вона також бере участь у гібридній війні... також тут", – сказав він.

Найближчими тижнями бельгійський парламент має затвердити нові правила, які спростять покарання викритих у шпигунстві. Нинішні положення датуються 1930-ми роками і не класифікують шпигунство як злочин. Однак Поль Ван Тігхельт прогнозує, що навіть із новим законодавством довести провину шпигуна буде важко, оскільки секретна інформація часто не може бути використана під час відкритих судових розглядів.

  • Нещодавно бельгійський прем'єр-міністр Александр де Кроо повідомив, що протягом попередніх шести місяців з країни депортували кілька десятків російських шпигунів. Прем'єр-міністр вважає, що Росія здійснює атаки проти Бельгії у різний спосіб, зокрема шляхом "розхитування демократії". Йдеться про численні кампанії з дезінформації. Також вона проводить хакерські атаки.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies