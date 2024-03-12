Міністр юстиції Бельгії вважає, що у Брюсселі шпигуни повсюди, зокрема російські

У Брюсселі, столиці європейської дипломаті, шпигуни повсюди, вважає бельгійський прем'єр-міністр Поль Ван Тігхельт. Окрім інституцій Євросоюзу і НАТО, в Брюсселі розташовані близько 100 інших міжнародних організації і ще близько 300 закордонних дипломатичних місій, пише Politico.

"Ловці" шпигунів, відповідальні за збереження безпеки організацій ЄС і НАТО, все частіше стикаються із російськими зловмисниками та китайськими шпигунами, сказав міністр. Це не нова проблема, враховуючи роль Брюсселя на міжнародній арені.

Фото: Paul Van Tigchelt у X Поль Ван Тігхельт

Через шпигунські загрози уряд Бельгії подвоїв чисельність служби державної безпеки до приблизно 1000 осіб. Її пріорітет також частково змінився із боротьби з тероризмом на контррозвідку.

Бельгія зіткнулася одразу з двома шпигунськими скандалами: так званим Qatargate, де посадовців Європарламенту підозрюють у прийнятті хабарів за виконання забаганок Катару, та Chinagate, де підозрюваним є член ультраправої партії Vlaams Belang Френк Клейман, який мав зв'язок із китайським шпигуном.

Окремою загрозою міністр назвав Росію, понад 40 дипломатів якої були викриті у шпигунстві.

"Росія не лише вторглася в Україну, вона також бере участь у гібридній війні... також тут", – сказав він.

Найближчими тижнями бельгійський парламент має затвердити нові правила, які спростять покарання викритих у шпигунстві. Нинішні положення датуються 1930-ми роками і не класифікують шпигунство як злочин. Однак Поль Ван Тігхельт прогнозує, що навіть із новим законодавством довести провину шпигуна буде важко, оскільки секретна інформація часто не може бути використана під час відкритих судових розглядів.