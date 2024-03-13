Трамп виграв праймеріз у чотирьох штатах і здобув третю поспіль республіканську номінацію

Республіканські виборці у Джорджії, Міссісіпі, штаті Вашингтон та на Гаваях проголосували на праймеріз за Дональда Трампа – таким чином мільярдер має достатню підтримку делегатів, щоб офіційно претендувати на повернення до Білого дому.

Як пише The Independent, для здобуття номінації потрібно 1215 голосів делегатів. Після сьогоднішніх праймеріз Трамп впевнено долає цю позначку, тож гарантовано буде вже втретє поспіль оголошений кандидатом на партійному з'їзді у Мілвокі.