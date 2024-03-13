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Трамп виграв праймеріз у чотирьох штатах і здобув третю поспіль республіканську номінацію

Експрезидент гарантував собі участь у листопадових виборах.

Трамп виграв праймеріз у чотирьох штатах і здобув третю поспіль республіканську номінацію
Дональд Трамп
Фото: EPA/UPG

Республіканські виборці у Джорджії, Міссісіпі, штаті Вашингтон та на Гаваях проголосували на праймеріз за Дональда Трампа – таким чином мільярдер має достатню підтримку делегатів, щоб офіційно претендувати на повернення до Білого дому.

Як пише The Independent, для здобуття номінації потрібно 1215 голосів делегатів. Після сьогоднішніх праймеріз Трамп впевнено долає цю позначку, тож гарантовано буде вже втретє поспіль оголошений кандидатом на партійному з'їзді у Мілвокі. 

  • У листопаді на американців очікує "матч-реванш" – сьогодні чинний президент Джо Байден теж отримав достатню підтримку делегатів у своїй Демократичній партії.
  • Це перший випадок за 70 років, коли на двох виборах поспіль до бюлетенів потраплять однакові кандидати. У 1956 році Двайт Ейзенхауер зміг "захистити" президентський титул, вдруге здолавши Адлая Стівенсона. 
  • Є в історії США і випадок повернення до Овального кабінету – але це було аж у ХІХ столітті. Грувер Клівленд став і 22-им, і 24-им президентом.
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