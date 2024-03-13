Зустріч Байдена з Дудою і Туском: вільна Україна та ракети для Польщі

На честь 25-річчя вступу Польщі до НАТО до Вашингтона з офіційним візитом прибули президент країни Анджей Дуда та прем'єр Дональд Туск. Обидва зустрілися у Білому домі з Джо Байденом.

Як повідомляє Bloomberg, президент США висловив подяку польським лідерам за те, як вони підтримують Україну. Він також відзначив рішучість Польщі у дотриманні принципів НАТО щодо фінансування оборонної сфери: замість рекомендованих 2% ВВП країна підняла армійський бюджет до 4%.

Дональд Туск заявив, що без сильної Польщі не буде безпечної Європи, так само як без вільної та незалежної України. Очільник уряду також нагадав про важливість відданості усіх держав Альянсу 5 статті договору, що передбачає колективний захист.

Держдапартамент США повідомив про схвалення продажу Польщі ракетних установок вартістю 3,7 млрд доларів. Це рішення повинен погодити Конгрес. Питання збільшення кількості американських військових біля кордону з Україною у підсумкових заявах сторін не згадувалося. Польська делегація стверджувала, що задоволена розміщенням на своїй території контингенту у 10 тисяч солдатів.