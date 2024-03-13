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Республіканська більшість у Палаті представників США скоротиться на одного конгресмена

Після добровільної відставки Кена Бака партія Трампа матиме 218 голосів проти 213 у демократів. 

Республіканська більшість у Палаті представників США скоротиться на одного конгресмена
Республіканець Кен Бак
Фото: Bloomberg

Конгресмен-республіканець від штату Колорадо Кен Бак повідомив про те, що піде у відставку 22 березня. Таким чином партія, яка має незначну перевагу над демократами у Палаті представників, втратить один важливий голос.

Як пише Bloomberg, спікер Майк Джонсон тепер зможе розраховувати на підтримку його ініціатив максимум 218 однопартійцями, в той час як демократи матимуть 213 голосів. Сам голова нижньої палати парламенту заявив журналістам, що відставка Бака стала для нього цілковитою несподіванкою.

Бак пояснив своє рішення достроково залишити Конгрес розчаруванням у партійних принципах. "Я не збираюсь брехати від імені свого кандидата у президенти", - заявив політик, критикуючи Дональда Трампа. - "Мені сумно, що чимало людей зайняли позицію, що задля повернення до Білого дому можна говорити і робити будь-що".

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