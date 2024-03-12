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​Прем'єр Чехії: Є можливість купити ще 200 тисяч боєприпасів для України

На раніше анонсовані 300 тисяч снарядів гроші зібрали.

​Прем'єр Чехії: Є можливість купити ще 200 тисяч боєприпасів для України
Глава уряду Чехії Петр Фіала
Фото: Володимир Зеленський у Facebook

Крім раніше підтвердженої закупівлі 300 000 одиниць боєприпасів для України, Чехія заявила про те, що є можливість придбати ще 200 тисяч.

Таку цифру озвучив глава чеського уряду Петр Фіала на конференції, присвяченій річниці вступу Чехії у НАТО, передає Radio Prague International.

Це попередня згода на такий обсяг боєприпасів, який можуть придбати учасники ініціативи із закупівлі зброї із третіх країн. Наразі до неї приєдналися 18 держав: від Канади до Німеччини та від Нідерландів до Польщі.

Фіала також сказав, що за останній рік в Україні не відбулося жодного прогресу, який би давав надію на якнайшвидше припинення бойових дій, тому продовження війни імовірніше. 

Чеський міністр додав, що його держава за два роки поставила в Україну понад мільйон одиниць великокаліберних боєприпасів.

  • На Мюнхенській конференції з безпеки президент Чехії Петр Павел заявив, що країна знайшла для України 800 тисяч снарядів, але потребує фінансування. Згодом він уточнив, що мова йде про 300 тисяч снарядів.
  • Павел закликав країн-союзників допомогти зібрати гроші на закупівлю зброї. Тепер пришвидшення процесу залежить від міноборони та компаній.
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