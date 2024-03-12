​Прем'єр Чехії: Є можливість купити ще 200 тисяч боєприпасів для України

На раніше анонсовані 300 тисяч снарядів гроші зібрали.

Крім раніше підтвердженої закупівлі 300 000 одиниць боєприпасів для України, Чехія заявила про те, що є можливість придбати ще 200 тисяч.

Таку цифру озвучив глава чеського уряду Петр Фіала на конференції, присвяченій річниці вступу Чехії у НАТО, передає Radio Prague International.

Це попередня згода на такий обсяг боєприпасів, який можуть придбати учасники ініціативи із закупівлі зброї із третіх країн. Наразі до неї приєдналися 18 держав: від Канади до Німеччини та від Нідерландів до Польщі.

Фіала також сказав, що за останній рік в Україні не відбулося жодного прогресу, який би давав надію на якнайшвидше припинення бойових дій, тому продовження війни імовірніше.

Чеський міністр додав, що його держава за два роки поставила в Україну понад мільйон одиниць великокаліберних боєприпасів.