Снаряди для України: президент Чехії заявив, що гроші на боєприпаси зібрали

Тепер пришвидшення процесу залежить від міноборони та компаній.

Гроші для закупівлі 800 тисяч боєприпасів для України вже зібрали, пише ČTK з посиланням на президента країни Петра Павела.

"Станом на ранок ми зібрали загальну суму на закупівлю всіх боєприпасів, тобто 800 тисяч снарядів. Чехія повідомить всі держави ЄС, які беруть участь, щодо графіку і наступних кроків", – повідомив Павел.

Президент Чехії не назвав точну суму, яку виділили держави-члени ЄС.

"Можливо, це було б несправедливо щодо до тих держав, які зробили свій вклад, якщо ми не обговоримо це з ними", – додав президент Чехії.

Павел зазначив, що Норвегія виплатила необхідну суму і тепер прискорення всього процесу залежатиме лише від компаній та міноборони.