Нетаньягу: Ізраїль продовжить наступ на ХАМАС, зокрема, на місто Рафах

Ізраїль продовжить наступ на ХАМАС, зокрема, на місто Рафах, яке розташоване на півдні Гази, попри тиск міжнародної спільноти, яки вимагає зупинити наступальні дії.
Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, передає Reuters.
"Міжнародний тиск існує, і він зростає, але особливо коли міжнародний тиск зростає, ми маємо згуртувати лави, нам потрібно протистояти спробам зупинити війну", - сказав Нетанььягу на випускній церемонії у школі підготовки офіцерів ізраїльської армії.
За оцінками, близько 1,5 мільйона людей зібралися в Рафаху, на південній околиці анклаву неподалік кордону з Єгиптом.
Ізраїльський прем'єр також заявив, що його держава має дати відсіч "розважливій спробі" звинуватити його у злочинах ХАМАСу. Також Нетаньягу додав, що Ізраїль діятиме на всій території Гази, "зокрема, Рафах, останній оплот ХАМАСу".
"Той, хто каже нам не діяти в Рафаху, каже нам програти війну, а цього не станеться", - наголосив прем'єр.
- Біньямін Нетаньягу пообіцяв знищити ХАМАС після того, як бойовики атакували Ізраїль 7 жовтня 2023 року. За ізраїльськими даними, терористи вбили 1200 людей і викрали 253.
- Днями Ізраїль погодився припинити вогонь у Газі в обмін на те, що ХАМАС погодиться звільнити частину заручників. Але три дні переговорів не привели до прориву 5 березня − менш ніж за тиждень до початку священного для мусульман місяця Рамадан.
- Цього місяця міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що країна відкликала свого постійного представника в Організації Об'єднаних Націй Гілада Ердана "для негайних консультацій". Кац також звинуватив генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша у спробі проігнорувати доповідь про безліч актів сексуального насильства, скоєних бойовиками ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
- Тим часом віцепрезидентка США Камала Гарріс прямо звинуватила Ізраїль у тому, що він докладає недостатньо зусиль для полегшення гуманітарної катастрофи у смузі Гази. Вона закликала до негайного припинення вогню та окремо звернулася до ХАМАС із закликом піти на угоду і звільнити всіх заручників в обмін на шеститижневе припинення бойових дій