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Нетаньягу: Ізраїль продовжить наступ на ХАМАС, зокрема, на місто Рафах

Прем'єр заявив, що Ізраїль діятиме на всій території Гази, "зокрема, Рафах, останній оплот ХАМАСу".

Нетаньягу: Ізраїль продовжить наступ на ХАМАС, зокрема, на місто Рафах
прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу
Фото: ЕРА/UPG

Ізраїль продовжить наступ на ХАМАС, зокрема, на місто Рафах, яке розташоване на півдні Гази, попри тиск міжнародної спільноти, яки вимагає зупинити наступальні дії.

Про це заявив прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу, передає Reuters.

"Міжнародний тиск існує, і він зростає, але особливо коли міжнародний тиск зростає, ми маємо згуртувати лави, нам потрібно протистояти спробам зупинити війну", - сказав Нетанььягу на випускній церемонії у школі підготовки офіцерів ізраїльської армії.

За оцінками, близько 1,5 мільйона людей зібралися в Рафаху, на південній околиці анклаву неподалік кордону з Єгиптом.

Ізраїльський прем'єр також заявив, що його держава має дати відсіч "розважливій спробі" звинуватити його у злочинах ХАМАСу. Також Нетаньягу додав, що Ізраїль діятиме на всій території Гази, "зокрема, Рафах, останній оплот ХАМАСу".

"Той, хто каже нам не діяти в Рафаху, каже нам програти війну, а цього не станеться", - наголосив прем'єр.

  • Біньямін Нетаньягу пообіцяв знищити ХАМАС після того, як бойовики атакували Ізраїль 7 жовтня 2023 року. За ізраїльськими даними, терористи вбили 1200 людей і викрали 253. 
  • Днями Ізраїль погодився припинити вогонь у Газі в обмін на те, що ХАМАС погодиться звільнити частину заручників. Але три дні переговорів не привели до прориву 5 березня − менш ніж за тиждень до початку священного для мусульман місяця Рамадан.
  • Цього місяця міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац повідомив, що країна відкликала свого постійного представника в Організації Об'єднаних Націй Гілада Ердана "для негайних консультацій". Кац також звинуватив генерального секретаря ООН Антоніу Гутерріша у спробі проігнорувати доповідь про безліч актів сексуального насильства, скоєних бойовиками ХАМАС під час нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року.
  • Тим часом віцепрезидентка США Камала Гарріс прямо звинуватила Ізраїль у тому, що він докладає недостатньо зусиль для полегшення гуманітарної катастрофи у смузі Гази. Вона закликала до негайного припинення вогню та окремо звернулася до ХАМАС із закликом піти на угоду і звільнити всіх заручників в обмін на шеститижневе припинення бойових дій
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