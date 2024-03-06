Переговори про припинення вогню в Газі провалися за кілька днів до Рамадану, − ЗМІ

Останні дискусії завершилися вчора, коли ХАМАС подав посередникам пропозицію для обговорення з Ізраїлем.

Три дні переговорів з ХАМАСом щодо припинення вогню в Газі та звільнення ізраїльських заручників не привели до прориву у вівторок − менше ніж за тиждень до початку священного для мусульман місяця Рамадан.

Про це заявили єгипетські чиновники, повідомили Euronews.

Сполучені Штати, Катар і Єгипет тижнями намагалися стати посередниками угоди, згідно з якою ХАМАС звільнить до 40 заручників в обмін на шеститижневе перемир'я.

Останні дискусії завершилися вчора, коли ХАМАС подав пропозицію для обговорення з Ізраїлем посередникам, які збираються сьогодні зустрітися з делегацією угруповання.

ХАМАС відмовився звільнити всіх заручників − приблизно 100 осіб, яких він утримує, і віддати тіла ще близько 30, якщо Ізраїль не припинить свій наступ, не вийде з Гази та не звільнить велику кількість палестинських в’язнів.

Посадовці США висловили скептицизм щодо справжньої зацікавленості ХАМАСу в досягненні угоди, вказавши, що група чинила опір кільком вимогам, які американці та інші країни вважають розумними, зокрема надання імен заручників, яких планується звільнити.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив у вівторок: “ХАМАС повинен прийняти рішення про те, чи готовий він брати участь (у домовленостях, - ред.)”.

Того ж дня представник верхівки ХАМАСу Усама Хамдан заявив, що його група вимагає постійного припинення вогню, а не шеститижневої паузи, і “повного виведення” ізраїльських сил.