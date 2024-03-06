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Переговори про припинення вогню в Газі провалися за кілька днів до Рамадану, − ЗМІ

Останні дискусії завершилися вчора, коли ХАМАС подав посередникам пропозицію для обговорення з Ізраїлем.

Переговори про припинення вогню в Газі провалися за кілька днів до Рамадану, − ЗМІ
Рафах у Смузі Гази, 22 лютого 2024 року
Фото: EPA/UPG

Три дні переговорів з ХАМАСом щодо припинення вогню в Газі та звільнення ізраїльських заручників не привели до прориву у вівторок − менше ніж за тиждень до початку священного для мусульман місяця Рамадан.

Про це заявили єгипетські чиновники, повідомили Euronews.

Сполучені Штати, Катар і Єгипет тижнями намагалися стати посередниками угоди, згідно з якою ХАМАС звільнить до 40 заручників в обмін на шеститижневе перемир'я.

Останні дискусії завершилися вчора, коли ХАМАС подав пропозицію для обговорення з Ізраїлем посередникам, які збираються сьогодні зустрітися з делегацією угруповання.

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ХАМАС відмовився звільнити всіх заручників − приблизно 100 осіб, яких він утримує, і віддати тіла ще близько 30, якщо Ізраїль не припинить свій наступ, не вийде з Гази та не звільнить велику кількість палестинських в’язнів.

Посадовці США висловили скептицизм щодо справжньої зацікавленості ХАМАСу в досягненні угоди, вказавши, що група чинила опір кільком вимогам, які американці та інші країни вважають розумними, зокрема надання імен заручників, яких планується звільнити.

Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив у вівторок: “ХАМАС повинен прийняти рішення про те, чи готовий він брати участь (у домовленостях, - ред.)”.

Того ж дня представник верхівки ХАМАСу Усама Хамдан заявив, що його група вимагає постійного припинення вогню, а не шеститижневої паузи, і “повного виведення” ізраїльських сил.

  • Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу публічно відкинув вимоги ХАМАСу і неодноразово обіцяв продовжувати війну, доки бойовиків не буде розформовано і всіх заручників не повернуть. Ізраїль не направив делегацію на останній раунд переговорів.
  • Посередники сподівалися досягти угоди перед Рамаданом, місяцем посту від світанку до сутінків, коли часто загострюється ізраїльсько-палестинська напруженість, пов’язана з доступом до головного святого місця в Єрусалимі. Рамадан розпочнеться 10 березня.
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