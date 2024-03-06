Переговори про припинення вогню в Газі провалися за кілька днів до Рамадану, − ЗМІ

Три дні переговорів з ХАМАСом щодо припинення вогню в Газі та звільнення ізраїльських заручників не привели до прориву у вівторок − менше ніж за тиждень до початку священного для мусульман місяця Рамадан.
Про це заявили єгипетські чиновники, повідомили Euronews.
Сполучені Штати, Катар і Єгипет тижнями намагалися стати посередниками угоди, згідно з якою ХАМАС звільнить до 40 заручників в обмін на шеститижневе перемир'я.
Останні дискусії завершилися вчора, коли ХАМАС подав пропозицію для обговорення з Ізраїлем посередникам, які збираються сьогодні зустрітися з делегацією угруповання.
ХАМАС відмовився звільнити всіх заручників − приблизно 100 осіб, яких він утримує, і віддати тіла ще близько 30, якщо Ізраїль не припинить свій наступ, не вийде з Гази та не звільнить велику кількість палестинських в’язнів.
Посадовці США висловили скептицизм щодо справжньої зацікавленості ХАМАСу в досягненні угоди, вказавши, що група чинила опір кільком вимогам, які американці та інші країни вважають розумними, зокрема надання імен заручників, яких планується звільнити.
Держсекретар США Ентоні Блінкен зазначив у вівторок: “ХАМАС повинен прийняти рішення про те, чи готовий він брати участь (у домовленостях, - ред.)”.
Блінкен обговорив припинення вогню в Смузі Гази з міністром військового кабінету Ізраїлю Бенні Ганцем
Того ж дня представник верхівки ХАМАСу Усама Хамдан заявив, що його група вимагає постійного припинення вогню, а не шеститижневої паузи, і “повного виведення” ізраїльських сил.
- Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу публічно відкинув вимоги ХАМАСу і неодноразово обіцяв продовжувати війну, доки бойовиків не буде розформовано і всіх заручників не повернуть. Ізраїль не направив делегацію на останній раунд переговорів.
- Посередники сподівалися досягти угоди перед Рамаданом, місяцем посту від світанку до сутінків, коли часто загострюється ізраїльсько-палестинська напруженість, пов’язана з доступом до головного святого місця в Єрусалимі. Рамадан розпочнеться 10 березня.