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КНДР провела навчання, які імітували захоплення прикордонних постів Південної Кореї

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин закликав свою армію “розпочати інтенсифікацію підготовки до війни”.

КНДР провела навчання, які імітували захоплення прикордонних постів Південної Кореї
Фото: nknews.org

Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин керував військовими навчаннями, які імітували захоплення прикордонних постів Південної Кореї, пише державне агентство KCNA.

Кім закликав свою армію “розпочати інтенсифікацію підготовки до війни”. Він також дав інструкції щодо “жорсткішого проведення практичних і реалістичних навчань, які забезпечують перемогу на реальному полі бою”.

На фото навчань показано, як солдати стріляють з реактивних гранатометів і протитанкових керованих ракет. Навчання відбулися на “головній базі оперативної підготовки в західній частині”.

Фото: nknews.org

Водночас США та Південна Корея розпочали в понеділок масштабні щорічні спільні військові навчання під назвою “Щит свободи”. Вони триватимуть з 4 по 15 березня, у їх межах відбудуться щонайменше 48 польових навчань. Пхеньян назвав ці навчання “провокаційними” і заявив, що вони підвищують ризик конфлікту в регіоні. 

  • Лідер Північної Кореї задав ворожий тон відносинам з Південною Кореєю на початку року, виключивши концепцію мирного об’єднання з національної політики своєї держави. Він провів артилерійські навчання біля південнокорейського острова поблизу морського кордону, який був ареною смертоносних конфліктів в минулому.
  • На початку Кім Чен Ин заявив, що він має право знищити Південну Корею. Він заявив, що “маріонетки” Сеула відкинули зусилля Пхеньяна щодо співпраці та мають намір поглинути свого сусіда.
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