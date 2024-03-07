Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин керував військовими навчаннями, які імітували захоплення прикордонних постів Південної Кореї, пише державне агентство KCNA.

Кім закликав свою армію “розпочати інтенсифікацію підготовки до війни”. Він також дав інструкції щодо “жорсткішого проведення практичних і реалістичних навчань, які забезпечують перемогу на реальному полі бою”.

На фото навчань показано, як солдати стріляють з реактивних гранатометів і протитанкових керованих ракет. Навчання відбулися на “головній базі оперативної підготовки в західній частині”.

Фото: nknews.org

Водночас США та Південна Корея розпочали в понеділок масштабні щорічні спільні військові навчання під назвою “Щит свободи”. Вони триватимуть з 4 по 15 березня, у їх межах відбудуться щонайменше 48 польових навчань. Пхеньян назвав ці навчання “провокаційними” і заявив, що вони підвищують ризик конфлікту в регіоні.