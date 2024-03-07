Ілон Маск заперечив фінансування виборчої кампанії Трампа

Засновник SpaceX заявив, що не збирається давати гроші жодному з кандидатів на цьогорічних виборах.

Ілон Маск, який посеред тижня втратив звання найбагатшої людини світу через падіння акцій компанії Tesla, заперечив чутки про намір фінансувати виборчу кампанію Дональда Трампа.

Як стверджує Reuters, двоє мільярдерів зустрілися у Флориді в компанії наближених осіб. Трамп нині активно шукає спонсорів для виборчих перегонів.

У своїй соціальній мережі X Маск спростував інформацію про те, що погодився надати республіканцеві кошти і заявив, що не має наміру фінансувати кампанію жодного з кандидатів на посаду президента.

Раніше Маск відзначався коментарями, які свідчили про його прихильність до Республіканської партії. Зокрема він агітував голосувати за кандидатів-республіканців на виборах у Конгрес. А пізніше критикував Джо Байдена за те, що той буцімто дозволяє мігрантам приїздити у США, щоб вони голосували за нього на виборах – хоча люди без американського громадянства не мають такого права.