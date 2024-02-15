Соцмережу Ілона Маска "X" звинуватили у верифікації терористів

Компанія надавала послуги за підпискою групам, які пов'язані з міжнародно визнаними терористичними організаціями.

Соцмережа "X" мільярдера Ілона Маска зазнала критики з боку проєкту "Технологічна прозорість", який у своєму звіті звинуватив компанію в наданні верифікації терористам.

Як повідомляє BBC, за підписку, яка коштує вісім доларів на місяць, акаунти, пов'язані з членами угруповання "Хезболла" та єменськими хуситами, отримували можливість публікувати довші пости та ліпше їх промотувати.

Зміна політики соцмережі щодо верифікації сталася невдовзі після придбання "Твіттера" Ілоном Маском. Якщо раніше знак надійності акаунту у вигляді синього прапорця був безкоштовним і надавався відомим журналістам, знаменитостям та інфлюенсерам, то тепер його можна купити за підписку. Експерти попереджали, що це рішення призведе до поширення в мережі неправдивої інформації та проблем з безпекою.

Після оприлюднення звіту деякі з акаунтів терористів, що були в ньому зазначені, втратили верифікацію. А сама компанія "X" заявила про "надійність" своєї безпекової системи.