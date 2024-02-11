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Троє військових ОАЕ та офіцер Бахрейну були вбиті під час нападу на військову базу в Сомалі

Перед тим, як потрапити на військову базу, нападник був завербований терористами аль-Шабаб.

Троє військових ОАЕ та офіцер Бахрейну були вбиті під час нападу на військову базу в Сомалі
військові Сомалі
Фото: EPA/UPG

Щонайменше п'ятеро військових загинули під час терористичного акту у столиці Сомалі Могадішо, де один із сомалійських солдатів відкрив вогонь по інструкторах ОАЕ.

Про це пише Reuters з посиланням на джерела військових.

Відомо, що у столиці Сомалі Могадішо сомалійський солдат відкрив вогонь по інструкторах ОАЕ. Напад стався на військовій базі. Внаслідок нападу троє солдатів Об'єднаних Арабських Еміратів і офіцер Бахрейну були вбиті.

Нападника нейтралізували. Ймовірно, сомалійський солдат перед тим, як потрапити на військову базу, був завербований терористами аль-Шабаб, які діють у регіоні.

У Міністерстві оборони ОАЕ заявили, що вони продовжують координувати та співпрацювати з урядом Сомалі в розслідуванні цього терористичного акту.

Президент Сомалі Хасан Шейх Мохамуд висловив свої співчуття народу та уряду Об’єднаних Арабських Еміратів і наказав провести розслідування нападу.

"Я засуджую інцидент, який забрав життя офіцерів ОАЕ, які пожертвували своїм часом і життям, щоб звільнити та відбудувати нашу країну", — написав Мохамуд.

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