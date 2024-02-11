Агентство Moody's вперше знизило кредитний рейтинг Ізраїлю

Міжнародне рейтингове агентство не виключає погіршення економічної ситуації в Ізраїлі за умови продовження війни у смузі Гази.

Міжнародне рейтингове агентство Moody's вперше в історії – тобто з початку публікації оцінки Ізраїлю у кредитних рейтингах у 1998 році – знизило кредитний рейтинг цієї держави на один рівень – з А1 до А2, повідомляє DW із посиланням на звіт агентства.

Прогноз рейтингу щодо Ізраїлю також змінено на "негативний", що означає перспективу можливого нового зниження.

Зазначається, що Moody's стурбоване наслідками війни Ізраїлю з терористичною організацією ХАМАС, що напала на цю державу, зокрема, ескалацією цього конфлікту на півночі смуги Гази. Водночас, на тлі повідомлень про можливе відкриття другого фронту в Лівані рейтингове агентство не виключає подальшого погіршення економічної ситуації Ізраїлю.

Як пояснює ізраїльське онлайн-видання Ynet, зміна рейтингу Moody's означає для Ізраїлю підвищення процентних ставок за кредитами, які країна змушена брати через війну, що триває. Крім того, процентні ставки за кредитами зростуть для ізраїльських компаній та домогосподарств. Зниження рейтингу може призвести до падіння цін на акції на фондовій біржі в Тель-Авіві та послабити шекель по відношенню до іноземних валют.

Коментуючи звіт Moody's, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху заявив, що зниження рейтингу Ізраїлю пов'язане не зі станом економіки, а з тим, що країна перебуває у стані війни.

Тим часом ізраїльські війська готуються до атаки на ХАМАС у місті Рафах на півдні Гази. Офіс Нетаньяху заявив, що в Рафаху знаходяться чотири батальйони ХАМАС.