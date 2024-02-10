1300 вантажівок стоять у черзі на українсько-польському кордоні

На українсько-польському кордоні, через відновлення страйку польських фермерів, утворилася черга з 1300 вантажівок.
Про це повідомив речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону, пише Укрінформ.
Відомо, що польські фермери блокують три пункти пропуску: "Ягодин-Дорогуськ", "Рава-Руська-Гребенне" та "Шегині – Медика". Станом на ранок у чергах перебуває приблизно 1300 вантажівок, найбільше – навпроти пункту пропуску "Ягодин".
"За минулу добу ми бачимо збільшення черг на території Польщі тих вантажних транспортних засобів, які очікують на можливість перетину кордону у бік України", – зазначив Демченко.
Також речник додав, що через блокування пунктів пропуску, навпроти "Краківця" у бік України на території Польщі в чергах перебуває трохи більше як 800 вантажних транспортних засобів.
- Напередодні польські фермери анонсували на 9 лютого о 10:00 страйк польських фермерів на ділянках, що межують з українськими пунктами пропуску "Ягодин", "Рава-Руська" та "Шегині".
- Крім того, з 12 лютого блокування вантажівок планують через пункти пропуску "Устилуг" та "Угринів". Пропуск транспорту здійснюватиметься по три вантажівки на годину.
- Причиною для блокування стало рішення Єврокомісії про продовження ще на рік повного відкриття ринку ЄС для української продукції, в тому числі аграрної.