Офіс Нетаньяху заявив, що в Рафаху знаходяться чотири батальйони ХАМАС.

Ізраїльські війська готуються до атаки на ХАМАС у місті Рафах на півдні Гази. Військовим наказали розробити план евакуації цивільних осіб, але гуманітарні організації попереджають про можливі смерті великої кількості цивільних людей.

Про це повідомляє Reuters.

Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не підтримає будь-яку військову операцію в Рафаху без належної уваги до долі цивільного населення.

Уточнюється, що в Рафаху та прилеглих районах на кордоні прибережного анклаву з Єгиптом скупчилися більше мільйона людей.

Офіс Нетаньяху заявив, що чотири батальйони ХАМАС знаходяться в Рафаху. Отже, Ізраїль не може досягти своєї мети знищити ісламістських бойовиків, поки вони залишаються там. Цивільне населення має бути евакуйоване із зони бойових дій.

Водночас, ООН вважає, що палестинські цивільні особи в Рафаху потребують захисту, але не повинно бути жодного примусового масового переміщення, яке суперечить міжнародному праву.

Керівництво Палестини заявило, що плани щодо військової операції в Рафаху спрямовані на витіснення палестинського народу з їхньої землі.

“Цей крок загрожує безпеці та миру в регіоні та світі. Він перетинає всі червоні лінії”, — заявили в офісі Махмуда Аббаса, голови Палестинської влади.