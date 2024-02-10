Ізраїльські війська готуються до атаки на ХАМАС у місті Рафах на півдні Гази. Військовим наказали розробити план евакуації цивільних осіб, але гуманітарні організації попереджають про можливі смерті великої кількості цивільних людей.
Про це повідомляє Reuters.
Президент США Джо Байден заявив, що Вашингтон не підтримає будь-яку військову операцію в Рафаху без належної уваги до долі цивільного населення.
Уточнюється, що в Рафаху та прилеглих районах на кордоні прибережного анклаву з Єгиптом скупчилися більше мільйона людей.
Офіс Нетаньяху заявив, що чотири батальйони ХАМАС знаходяться в Рафаху. Отже, Ізраїль не може досягти своєї мети знищити ісламістських бойовиків, поки вони залишаються там. Цивільне населення має бути евакуйоване із зони бойових дій.
Водночас, ООН вважає, що палестинські цивільні особи в Рафаху потребують захисту, але не повинно бути жодного примусового масового переміщення, яке суперечить міжнародному праву.
Керівництво Палестини заявило, що плани щодо військової операції в Рафаху спрямовані на витіснення палестинського народу з їхньої землі.
“Цей крок загрожує безпеці та миру в регіоні та світі. Він перетинає всі червоні лінії”, — заявили в офісі Махмуда Аббаса, голови Палестинської влади.
- Голова уряду Ізраїлю Біньямін Нетаньяху відхилив запропоновані ХАМАС умови припинення вогню. На його думку, “повна перемога” в Газі можлива протягом кількох місяців.
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ХАМАС запропонував свій план щодо припинення вогню на 4,5 місяці у Смузі Гази у відповідь на пропозицію, надіслану минулого тижня Катаром і Єгиптом.
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Палестинське бойове угруповання ХАМАС заявило 6 лютого, що дало свою відповідь на запропоновану угоду про припинення вогню у Секторі Гази, яка також передбачає звільнення заручників. Проте вчора подробиці відповіді були невідомі.
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США заявили, що все ще вірять у можливе досягнення домовленостей.
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1 лютого очільник зовнішньої розвідки Ізраїлю Девід Барнеа представив новий план потенійної угоди з ХАМАСом про звільнення заручників у Смузі Гази. Пропонується призупинення вогню на 35 днів і звільнення 35 заручників – по одному щодня. Загалом в анклаві ще перебуває 136 ізраїльських полонених.
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Раніше у ЗМІ повідомляли про те, що Ізраїль і ХАМАС ведуть інтенсивні переговори про місячне перемир’я. Бойовики нібито прагнуть "пакетної угоди", яка передбачає постійне припинення вогню, проте Ізраїль намагається вести переговори поетапно. Йшлося про звільнення різних категорій ізраїльських заручників – від цивільних осіб до солдатів – в обмін на припинення бойових дій, звільнення палестинських в'язнів і надання більшої допомоги Газі.
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Декілька днів тому ізраїльська армія звільнила 114 палестинців, які були заарештовані під час наземної операції ЦАХАЛу. В’язнів передали палестинській стороні на контрольно-пропускному пункті Керем-Шалом на півдні Смуги Гази.