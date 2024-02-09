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У Єврокомісії відзначили прогрес України на шляху вступу до ЄС і нагадали, що треба пройти всі необхідні етапи

"Не існує можливого скорочення процесу вступу до Євросоюзу. Цей процес ґрунтується на досягненнях".

У Єврокомісії відзначили прогрес України на шляху вступу до ЄС і нагадали, що треба пройти всі необхідні етапи
Фото: energynews.com.ua

У Єврокомісії підтвердили, що в процесі вступу до Європейського Союзу Україні належить пройти всі необхідні етапи і при цьому відзначили її успіхи на європейському шляху.

Про це заявила на брифінгу в Брюсселі офіційна представниця ЄК Ана Пісонеро, передає "Інтерфакс-Україна".

"Цілком очевидно, що не існує можливого скорочення процесу вступу до Європейського Союзу. Ми повторювали це: цей процес ґрунтується на досягненнях. І у звітах можна бачити, яких зусиль уже доклала Україна, щоб домогтися цього вступу", - сказала Пісонеро.

За її словами, "попри контекст, у якому перебуває ця країна", можна тільки підтвердити, що, на думку Єврокомісії, "досягнутий прогрес вражає".

Прессекретарка зазначила, що найближчими тижнями ЄК зможе представити для розгляду державам-членам свою редакцію порядку переговорів ЄС з Україною.

Як повідомлялося, 25 січня ЄС розпочав перевірку українського законодавства на шляху до вступу України у блок.

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