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Аварій та вибухів на військових заводах РФ стане більше, - британська розвідка

За чотири місяці вже сталося п'ять незрозумілих вибухів на військово-промислових заводах окупантів.

Аварій та вибухів на військових заводах РФ стане більше, - британська розвідка
Вибух в Удмуртії (архівне фото)
Фото: Скріншот з відео

Великі навантаження на підприємства військової промисловості в Росії можуть призвести до збільшення кількості нещасних випадків, аварій та вибухів у майбутньому.

Про повідомляє британська розвідка.

"Малоймовірно, що до вибуху на російському ракетному заводі біля Іжевська 7 лютого причетні українські безпілотні літальні апарати. Проте, схожі інциденти на території Російської Федерації будуть продовжуватися", - йдеться у звіті. повідомленні.

Розвідка зазначає, що цей завод використовується для виробництва низки балістичних ракет, зокрема - "Іскандер", які росіяни регулярно використовують для ударів по України.

Спочатку припускали, що вибух на заводі стався через помилку робітника, пізніше російські ЗМІ написали, що він стався через "планові випробування" ракетних двигунів.

Розвідка підкреслює, що це - щонайменше п'ятий незрозумілий вибух на військово-промисловому заводі в РФ за останні чотири місяці. Попередні вибухи були на Каменському хімічному заводі в Ростові 15 січня 2024 року, Челябінському танковому заводі 26 листопада 2023 року, а також на заводах з виробництва пороху і боєприпасів у Котовську 10 листопада 2023 року і Солікамську 31 жовтня 2023 року.

"Можливо вибух стався через недбале поводження та зберігання легкозаймистих та вибухонебезпечних матеріалів. Крім того, політичний тиск з боку вищого керівництва щодо збільшення обсягів військової промисловості ймовірно, призвів до цілодобового виробництва та втоми персоналу", - йдеться у зведенні.

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