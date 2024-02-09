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Міністр сільського господарства Польщі вважає протести фермерів виправданими

За його словами, блокада, крім зернових, може бути розширеною на цукор та м’ясо птиці.

Міністр сільського господарства Польщі вважає протести фермерів виправданими
Чеслав Секерський
Фото: Agencja Wyborcza.pl

Міністр сільського господарства Польщі Чеслав Секерський заявив, що протести фермерів проти напливу товарів з України є виправданими.

"У фермерів є законні побоювання, очікування, вимоги обмежити надмірний приплив товарів з України, а також з інших неєвропейських ринків на територію ЄС, зокрема до Польщі", – сказав міністр, пише "Європейська правда".

За його словами, у певних сферах буде потрібна повна блокада імпорту, як у випадку з зерновими.

"Можливо, це буде потрібно по цукру, м'ясу птиці – ми це аналізуємо. Ми будемо вносити пропозиції до ЄК, але ми також хочемо встановити це у відносинах з Україною", – сказав він. 

Міністр зазначив, що не хоче обмежувати права фермерів, право на протест, на опозицію.

За його словами, Польща та інші прикордонні країни найбільше постраждали від рішення ЄС лібералізувати торгівлю, відкрити ЄС для притоку товарів з України, без мит, без квот.

"Це мала бути форма допомоги Україні. Ми розуміємо допомогу, поляки надали її дуже багато і від щирого серця (...) Ми ведемо двосторонні переговори з Україною про те, що ми хочемо встановити певні квоти, обсяги, які ми будемо контролювати. Якщо певного товару буде забагато, то буде блокада", – сказав Секерський.

Він додав, що протести польських, французьких і німецьких фермерів були ефективними як важіль впливу на ЄК. 

"Ми провели зустріч з представниками всіх профспілок і фермерських організацій, з фермерським самоврядуванням, щоб ці протести були найменш обтяжливими для громадян, але мали інформативне повідомлення про те, чому вони протестують. Це пов'язано з їхньою складною економічною ситуацією", – сказав Сікерський. 

  • Сьогодні, 9 лютого, у Польщі фермери розпочали чергові протести, про які вони повідомляли заздалегідь. Станом на 10.00 заблокували пункт пропуску на кордоні із Україною "Медика-Шегині". 
  • Після 11.00 за київським часом близько 200 осіб та 35 одиниць сільгосптехніки заблокували рух біля пункту пропуску «Хребенне». 
  • Після 11.30 також розпочалася акція протесту біля пункту пропуску «Дорогуськ».
  • Причиною для блокування стало рішення Єврокомісії про продовження ще на рік повного відкриття ринку ЄС для української продукції, в тому числі аграрної.
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