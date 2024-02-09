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Угорські фермери вийшли на протест біля КПП "Захонь" на кордоні з Україною

Так угорці висловлюють невдоволення рішенням Єврокомісії продовжити безмитне ввезення української продукції ще на рік.

Угорські фермери вийшли на протест біля КПП "Захонь" на кордоні з Україною
Акція протесту угорських фермерів на кордоні з Україною, 9 лютого 2024 року
Фото: MAGOSZ

Угорські фермери вийшли на протест біля пункту пропуску "Захонь" на кордоні з Україною, передає видання Világgazdaság.

Фермери висловили невдоволення рішенням Єврокомісії продовжити безмитне ввезення української продукції ще на рік. На думку протестувальників, на продукцію, що надходить з-за меж Європейського Союзу, також мають поширюватися ті ж правила, які мають дотримуватися фермери ЄС.

Також фермери заявляють, що Україна нав'язує споживачам Євросоюзу ГМО-продукти.

Акцію протесту організували Асоціація спілок угорських фермерів і фермерських кооперативів та Національна сільськогосподарська палата.

Акція протесту угорських фермерів на кордоні з Україною, 9 лютого 2024 року
Фото: MAGOSZ
Акція протесту угорських фермерів на кордоні з Україною, 9 лютого 2024 року

Мітингувальники підтягнули різну сільськогосподарську техніку до угорсько-українського кордону. 

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