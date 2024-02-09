Угорські фермери вийшли на протест біля пункту пропуску "Захонь" на кордоні з Україною, передає видання Világgazdaság.
Фермери висловили невдоволення рішенням Єврокомісії продовжити безмитне ввезення української продукції ще на рік. На думку протестувальників, на продукцію, що надходить з-за меж Європейського Союзу, також мають поширюватися ті ж правила, які мають дотримуватися фермери ЄС.
Також фермери заявляють, що Україна нав'язує споживачам Євросоюзу ГМО-продукти.
Акцію протесту організували Асоціація спілок угорських фермерів і фермерських кооперативів та Національна сільськогосподарська палата.
Мітингувальники підтягнули різну сільськогосподарську техніку до угорсько-українського кордону.
- Напередодні українська Держприкордонслужба оприлюднила перелік КПП на кордоні з Угорщиною а також Польщею, де мали відбутися блокування.
- Загальнонаціональний страйк почався і в Польщі. 9 лютого польські фермери взялися блокувати всі пункти пропусків на кордоні між Польщею та Україною.