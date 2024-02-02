9 лютого польські фермери розпочнуть новий страйк. Блокуватимуть всі пункти пропуску з Україною

9 лютого польські фермери розпочинають загальнонаціональний страйк з блокування всіх пунктів пропусків на кордоні між Польщею та Україною.
Про це повідомили у незалежній самоврядній профспілці фермерів “Солідарність”.
Також планується блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.
Протести та перекриття доріг триватиме до 10 березня.
Рішення про страйк було схвалено на засіданні президії профспілки 31 січня.
“Наше терпіння урвалося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року є неприйнятною для всієї нашої аграрної спільноти. Крім того, пасивність польської влади та заяви про співпрацю з Європейською Комісією s про дотримання всіх рішень Єврокомісії щодо імпорту сільськогосподарської та харчової продукції з України не залишають нам іншого виходу, як оголосити загальний страйк”, − йдеться у заяві профспілки.
- Страйк польських перевізників почався 6 листопада. Рух вантажного транспорту заблокували у напрямку пунктів пропуску "Ягодин-Дорохуськ", "Краківець-Корчова" та "Рава-Руська-Хребене". Серед основних вимог було повернення до системи видачі дозволів для роботи в Євросоюзі українським перевізникам.
- На початку січня у Міністерстві сільського господарства та розвитку села Польщі заявили, що польсько-український кордон не буде відкрито для українських товарів, а заборона на експорт буде безстроково
- 16 січня стало відомо, що польське міністерство інфраструктури підписало угоду з перевізниками про завершення блокування кордону з Україною до 1 березня.
- 24 січня у Польщі розпочалися масштабні протести фермерів щодо імпорту з України. Трактори та сільгосптехніка вивели на дороги міст і сіл країни у понад 150 місцях.
- Протестувальники хотіли привернути увагу до ситуації в польському і європейському сільському господарстві. Зокрема, заборонити вільне ввезення української сільгосппродукції. Інші вимоги стосувалися змін до політики Польщі та Євросоюзу у цій галузі, як-от збереження ставки с/г податку на рівні 2023, скасування політики "Зеленого курсу" і лояльних програм кредитування.
- Новий прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск під час візиту до України запевнив, що Україна та Польща знайдуть вигідний для сільгоспвиробників обох країн вихід.
- 31 січня Єврокомісія запропонувалапродовжити призупинення імпортних мит і квот на український сільськогосподарський експорт до Євросоюзу ще на рік, до літа 2025. Водночас вона хоче посилити захист сільськогосподарської продукції країн блоку, тож змінить правила.