9 лютого польські фермери розпочнуть новий страйк. Блокуватимуть всі пункти пропуску з Україною

9 лютого польські фермери розпочинають загальнонаціональний страйк з блокування всіх пунктів пропусків на кордоні між Польщею та Україною.

Про це повідомили у незалежній самоврядній профспілці фермерів “Солідарність”.

Також планується блокування доріг та автомагістралей в окремих воєводствах.

Протести та перекриття доріг триватиме до 10 березня.

Рішення про страйк було схвалено на засіданні президії профспілки 31 січня.

“Наше терпіння урвалося. Позиція Брюсселя в останній день січня 2024 року є неприйнятною для всієї нашої аграрної спільноти. Крім того, пасивність польської влади та заяви про співпрацю з Європейською Комісією s про дотримання всіх рішень Єврокомісії щодо імпорту сільськогосподарської та харчової продукції з України не залишають нам іншого виходу, як оголосити загальний страйк”, − йдеться у заяві профспілки.