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У російському місті Енґельс розстріляли командира екіпажу бомбардувальника Ту-95, – ГУР

Командир екіпажу зазнав вогнепальних поранень. 

У російському місті Енґельс розстріляли командира екіпажу бомбардувальника Ту-95, – ГУР
командир екіпажу ТУ-95 Стегачов Олег
Фото: ГУР

Головне управління розвідки повідомило, що у російському Енґельсі розстріляли командира екіпажу стратегічного бомбардувальника Ту-95 – майора Олега Стегачова.

Про це повідомляють у пресслужбі ГУР.

Відомо, що пілот 1983 року народження служив на авіабазі "Енґельс" та безпосередньо причетний до завдання ракетних ударів по цивільних об’єктах в Україні та вбивств.

Внаслідок атаки Стегачов зазнав вогнепальних поранень. Наразі ГУР уточнює, чи залишився він живий.

"Нагадуємо, що на всіх воєнних злочинців чекає розплата. Ми знаємо ваші імена, адреси, номери автомобілів, звичні маршрути й звички", – інформає розвідка.

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