На вокзалі у Парижі чоловік з ножем напав на пасижирів: відомо про трьох поранених

За інформацією поліції Франції, щонайменше троє людей отримали ножові поранення в результаті нападу чоловіка з ножем на головному вокзалі Парижа.

У суботу вранці на Ліонському вокзалі щонайменше троє людей дістали ножові поранення внаслідок нападу чоловіка, – пише BBC.

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