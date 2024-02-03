На вокзалі у Парижі чоловік з ножем напав на пасижирів: відомо про трьох поранених

У суботу вранці на Ліонському вокзалі щонайменше троє людей дістали ножові поранення внаслідок нападу чоловіка, – пише BBC.
За інформацією поліції Франції, щонайменше троє людей отримали ножові поранення в результаті нападу чоловіка з ножем на головному вокзалі Парижа.
Відомо, що підозрюваного затримали, мотив невідомий.
- У Франції ісламіст напав у школі на вчителя і смертельно поранив його ножем, ще двоє людей отримали серйозні травми.
- У грудні в центрі Парижа біля Ейфелевої вежі невідомий напав на туристів. Внаслідок нападу одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.