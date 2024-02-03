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На вокзалі у Парижі чоловік з ножем напав на пасижирів: відомо про трьох поранених

Мотив нападника невідомий.

На вокзалі у Парижі чоловік з ножем напав на пасижирів: відомо про трьох поранених
Північний вокзал, Париж, Франція, 11 січня 2023 року
Фото: ЕРА/UPG

У суботу вранці на Ліонському вокзалі щонайменше троє людей дістали ножові поранення внаслідок нападу чоловіка, – пише BBC.

За інформацією поліції Франції, щонайменше троє людей отримали ножові поранення в результаті нападу чоловіка з ножем на головному вокзалі Парижа.

Відомо, що підозрюваного затримали, мотив невідомий.

  • У Франції ісламіст напав у школі на вчителя і смертельно поранив його ножем, ще двоє людей отримали серйозні травми.
  • У грудні в центрі Парижа біля Ейфелевої вежі невідомий напав на туристів. Внаслідок нападу одна людина загинула, ще двоє отримали поранення.
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