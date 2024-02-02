Норвегія надасть США доступ до вісьмох військових об'єктів на території країни

Пентагон буде мати доступ до норвезьких військових об'єктів.

Норвегія і США досягли домовленостей щодо розширення доступу Пентагону до вісьмох норвезьких військових об'єктів у межах доповнення до двосторонньої угоди про співробітництво в сфері оборони від 2022.

Про це повідомив уряд королівства Норвегії.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арильд Грам і посол США в Осло Марк Натансон підписали документ щодо внесення поправок до угоди, що передбачають дозвіл на використання Пентагоном додатково восьми військових об'єктів на території країни.

Ідеться про такі об'єкти: аеродроми Андейя і Бардуфосс, базу і полігон Сетермоен на півночі Норвегії, аеродром Ерланд, базу Вернес і паливний термінал Намсен у центральній частині країни, головну військово-морську базу Гоконсверн поблизу міста Берген, підземний комплекс у печерах Осмарка і на півдні країни.

"В очікуванні згоди норвезького парламенту ці об'єкти можуть використовуватися Норвегією, Сполученими Штатами та іншими союзними силами для низки військових цілей. Підписання сприяє подальшому розвитку угоди про співпрацю в сфері оборони, яку ухвалив норвезький парламент у червні 2022 року", – ідеться у заяві посла США в Норвегії.

Разом із раніше вже наданими за чинною угодою аеродромами Рюгге, Евенес і Сола, а також військово-морською базою Рамсунд, США отримують доступ загалом до 12 військових об'єктів на території Норвегії.