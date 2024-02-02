Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Зеленський звільнив керівника департаменту захисту національної державності СБУ
Дай мільярд. Суд за борги ПриватБанку часів Коломойського
Дай мільярд. Суд за борги ПриватБанку часів Коломойського
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Павло Шеремета: «Держава тобі не винна пенсію, якщо ти все життя працював у приватному секторі»
Україна повернула додому 207 полонених
Україна повернула додому 207 полонених
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
Директор ЦРУ: прогноз на 2024-й, провал Путіна й завдання для України
​У пошуках провісників краху Росії: башкирський бунт
​У пошуках провісників краху Росії: башкирський бунт
Держдеп прокоментував ідею Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ
Держдеп прокоментував ідею Путіна щодо буферної зони між Україною та РФ
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Законопроєкт про мобілізацію. Дубль 2
Залужний окреслив три головних цілі у війні проти РФ на 2024 рік
Залужний окреслив три головних цілі у війні проти РФ на 2024 рік
ГоловнаСвіт

Норвегія надасть США доступ до вісьмох військових об'єктів на території країни

Пентагон буде мати доступ до норвезьких військових об'єктів.

Норвегія надасть США доступ до вісьмох військових об'єктів на території країни
Міністр оборони Норвегії Бйорн Арильд Грам і посол США в Осло Марк Натансон підписують угоду
Фото: сайт уряду Норвегії

Норвегія і США досягли домовленостей щодо розширення доступу Пентагону до вісьмох норвезьких військових об'єктів у межах доповнення до двосторонньої угоди про співробітництво в сфері оборони від 2022.

Про це повідомив уряд королівства Норвегії.

Міністр оборони Норвегії Бйорн Арильд Грам і посол США в Осло Марк Натансон підписали документ щодо внесення поправок до угоди, що передбачають дозвіл на використання Пентагоном додатково восьми військових об'єктів на території країни.

Ідеться про такі об'єкти: аеродроми Андейя і Бардуфосс, базу і полігон Сетермоен на півночі Норвегії, аеродром Ерланд, базу Вернес і паливний термінал Намсен у центральній частині країни, головну військово-морську базу Гоконсверн поблизу міста Берген, підземний комплекс у печерах Осмарка і на півдні країни.

"В очікуванні згоди норвезького парламенту ці об'єкти можуть використовуватися Норвегією, Сполученими Штатами та іншими союзними силами для низки військових цілей. Підписання сприяє подальшому розвитку угоди про співпрацю в сфері оборони, яку ухвалив норвезький парламент у червні 2022 року", – ідеться у заяві посла США в Норвегії.

Разом із раніше вже наданими за чинною угодою аеродромами Рюгге, Евенес і Сола, а також військово-морською базою Рамсунд, США отримують доступ загалом до 12 військових об'єктів на території Норвегії.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies