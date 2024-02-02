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Уряд встановив терміни реабілітації військових за кордоном

Перебування військового на реабілітації за кордоном не може перевищувати 12 місяців підряд.

Уряд встановив терміни реабілітації військових за кордоном
Засідання Кабміну 19 січня 2024 року
Фото: Пресслужба уряду

Під час засідання 2 лютого Кабмін унормував терміни, впродовж яких військові можуть проходити реабілітацію за кордоном. 

Про це повідомив в Telegram депутат Тарас Мельничук.

Згідно внесеним змінам в постанову КМУ від 05.04.2022 N 411 "Про забезпечення організації направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у звʼязку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон", такий термін не може перевищувати 12 місяців. 

У постанові ідеться: "Загальний час перебування захисника України на лікуванні за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоровʼя до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців підряд".

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