Уряд встановив терміни реабілітації військових за кордоном

Перебування військового на реабілітації за кордоном не може перевищувати 12 місяців підряд.

Під час засідання 2 лютого Кабмін унормував терміни, впродовж яких військові можуть проходити реабілітацію за кордоном.

Про це повідомив в Telegram депутат Тарас Мельничук.

Згідно внесеним змінам в постанову КМУ від 05.04.2022 N 411 "Про забезпечення організації направлення осіб із складових сил оборони та сил безпеки, постраждалих у звʼязку з військовою агресією Російської Федерації проти України, на лікування за кордон", такий термін не може перевищувати 12 місяців.

У постанові ідеться: "Загальний час перебування захисника України на лікуванні за кордоном, включаючи час переміщення з одного іноземного закладу охорони здоровʼя до іншого та час очікування між плановими хірургічними втручаннями, не може перевищувати 12 місяців підряд".