Як діяти після незахищеного сексуального контакту?

Секс без презерватива може мати наслідки: незапланована вагітність, інфекції, які передаються статевим шляхом, гепатити та ВІЛ. Що потрібно робити після незахищеного сексу, аби вберегти своє здоров’я, розповідає громадська спілка «Твій сімейний лікар».

Секс — важливий. Він невіддільна частина життя багатьох людей. Та секс може бути різним. Наприклад незахищеним, коли під час близькості не використовують презерватив й інші засоби контрацепції. Цей досвід мала чи не кожна людина. Та у цьому може ховатись небезпека. Адже через незахищені сексуальні контакти можна отримати неприємності: інфекції, що передаються статевим шляхом (гонорея, сифіліс, хламідіоз) гепатити, ВІЛ тощо. Секс без презерватива може стати причиною й незапланованої вагітності.

Я не хочу, щоб до мене прилетів лелека

Звісно, ви можете не любити й боятись птахів, вас ніхто за це не засудить, орнітофобія доволі розповсюджена серед людей. Також вас зрозуміють, якщо ви не хочете ставати мамою чи татом — це лише ваш вибір. Однак, щоб незапланована вагітність таки не сталась варто не забувати про надійну товаришку, яка зветься контрацепція. З нею можуть мати взаємини, як чоловіки, так і жінки. Контрацепція має одне ім’я, однак буває різною.

Існує й екстрена контрацепція. Вона спрямована для запобігання заплідненню, якщо були такі ризики. Здебільшого це таблетовані препарати, які необхідно прийняти упродовж 12–48 годин після незахищеного сексуального контакту.

Однак варто пам’ятати, що деякі види контрацепції можуть мати побічні дії: психічні розлади, кровотечі, запаморочення, нудоту тощо. Тож краще не шукати порад щодо контрацепції в інтернеті — вони можуть лише нашкодити. Аби оминути наслідки незахищеного сексу — зверніться до сімейного лікаря чи лікарки за допомогою. Медики та медикині допоможуть підібрати контрацептиви, які підійдуть саме вам. Це зменшить прояви можливих побічних дій.

Що ховається за абревіатурою ІПСШ?

В Україні щорічно виявляють близько 400 тисяч нових випадків сифілісу, гонореї, хламідіозу, герпесу, сечостатевого мікоплазмозу, генітального кандидозу та трихомонозу тощо. Всі ці стани називаються інфекціями, що передаються статевим шляхом (ІПСШ). Найкращий захист від них — використовувати презерватив під час сексу. Однак не варто забувати, що тестуватись на ІПСШ (хоча б раз на рік), так само важливо, як, скажімо, на коронавірус, якщо ви відчуваєте симптоми хвороби. Знати свій статус ІПСШ — це ваш спокій та здоров’я.

Якщо ви помітили у себе ці прояви — зверніться до сімейного лікаря чи лікарки. За необхідності вам дадуть направлення до профільних спеціалістів та спеціалісток, які скерують вас на лабораторні обстеження й призначать лікування. Більшість інфекцій, що передаються статевим шляхом, можна вилікувати за доволі короткий термін.

Незахищений секс і гепатит

Секс без презерватива підвищує ймовірність отримати гепатити B та C. Інфікування розвивається поступово. Вірус потрапляє до організму й атакує печінку. Уражені клітини органу починають відмирати або ж пошкоджуються. Перші симптоми гепатиту можна відчути за кілька тижнів або навіть місяців після інфікування. Тож, якщо ви мали незахищений сексуальний контакт — краще обстежитись на гепатити вже зараз.

Втім гепатити B та C можна отримати не лише під час незахищеного сексу, а й внаслідок хірургічних втручань, стоматологічних процедур, використання нестерильних інструментів для татуювання, пірсингу чи під час вживання ін’єкційних наркотиків. Дитина може отримати гепатит B від інфікованої матері під час пологів.

Захиститись проти гепатиту B допоможе вакцинація. Щеплення проводять новонародженим дітям у перший день життя. Наступні дози — згідно з календарем щеплень МОЗ України. Вакцинуватись можуть і дорослі у кабінеті сімейного лікаря чи лікарки, якщо раніше вони не імунізувались. Натомість вакцини проти гепатиту C не існує. Але його можна вилікувати за 12–24 тижні, приймаючи пігулки. Важливо вчасно виявляти гепатити, аби якнайшвидше розпочати лікування або підтримувальну терапію (не від усіх типів гепатиту можна вилікуватись). Це допоможе зменшити виражені симптоми та локалізувати збудника, який викликає запалення печінки.

Секс без презерватива — ризик отримати ВІЛ

Звісно, ви можете довіряти партнеру чи партнерці й бути впевнені в його чи її здоров’ї. Але про себе треба дбати завжди, навіть коли ви сповна довіряєте людині, з якою у вас близькість. Та й статистику не варто ігнорувати, вона показує правду. Сьогодні 6 мільйонів людей у світі не знають, що мають ВІЛ, тож передають його, зокрема через незахищений секс. Та ВІЛ можна отримати не лише через незахищені сексуальні контакти, а й у стоматологічному кабінеті, тату салоні та під час манікюру. Вірус не можна побачити, а лише виявити спеціальним безоплатним тестуванням у кабінеті сімейного лікаря чи лікарки, у пунктах тестування чи кабінетах довіри. Знати свій ВІЛ-статус — це найвища повага до партнера чи партнерки, турбота про них й про себе також.

Втім ви можете безоплатно отримати оральний тест на ВІЛ і зробити його самостійно вдома. Для цього потрібно зайти на сайт проєкту HEALTHLINK. Оберіть розділ «Хочу отримати безплатний оральний тест на ВІЛ!» Пройдіть невеличке опитування. Далі треба вказати дані, куди відправити тест (у коментарях напишіть кількість оральних тестів, наприклад, для мене та дружини/чоловіка тощо) і за один-два дні ви отримаєте ось такий бокс з різним наповненням.

Якщо тест на ВІЛ вдома покаже позитивний результат — не хвилюйтесь. Найперше зверніться до сімейного лікаря чи лікарки. Вам запропонують пройти лабораторний тест на ВІЛ. Якщо він також покаже позитивний результат, вам призначать АРТ (антиретровірусну терапію). Це просте, безоплатне й ефективне лікування ВІЛу. Терапія пригнічує розмноження вірусу й зміцнює імунітет та зменшує концентрацію збудника в організмі. А згодом — блокує можливість ВІЛ-позитивної людини передавати вірус. Постійне вживання АРТ допомагає людям з ВІЛ жити довге життя й наповнювати його буденними сенсами: народжувати здорових дітей, змінювати професії, дожити до літнього віку тощо.

Культура захищеного сексу

У світі щодень шириться тисячі вірусів, які впливають на наше здоров’я, вони роблять нам боляче, іноді забираючи у нас життя. Часто ці збудники передаються через незахищені сексуальні контакти. Однак ми маємо захист — презервативи. Якщо ви й досі переконані, що в презервативі не ті відчуття під час сексу, варто ретельніше шукати саме свої презервативи, аби задоволення було рівноцінне вашому захисту. Не обмежуйтесь вибором у магазині чи аптеці за рогом, або ж у супермаркеті побіля зупинки. Презервативи можна придбати й у спеціалізованих магазинах (секс-шопах), де вибір значно ширший. Дбайте про себе щодень, особливо під час сексу. Ще більше корисних матеріалів читайте у фейсбуці, інстаграмі, ютубі та вайбері громадської спілки «Твій сімейний лікар».