Облущується і випадає. Як шкіра та волосся страждають від морозу?

Низькі температури впливають не лише на рідини, заморожуючи їх, а й на нашу шкіру та волосся. Що потрібно робити, аби зберегти їхнє здоров’я, розповідає громадська спілка «Твій сімейний лікар».

Після морозу шкіра рук чи обличчя стає шорсткою, червоною, пекучою, а звичні зволожувальні креми не допомагають, або навіть погіршують стан. Натомість волосся, що потерпіло від морозу, може стати млявим, ламким, або ж взагалі — почати випадати. Зимові засоби догляду надважливі. Вони дбають про шкіру та волосся, покращуючи їхній вигляд та здоров’я. Втім, лише професійні поради з догляду за собою можуть дати бажаний результат. Команда громадської спілки «Твій сімейний лікар» поспілкувалась з дерматологинею Вікторією Ахтарнією. Лікарка розповіла прості правила, які допоможуть дбати про шкіру та волосся під час холодів.

Мороз та шкіра

Найперше, що страждає під час низької температури повітря — відкриті ділянки нашого тіла. Зазвичай, це обличчя та шкіра рук. Згадайте, як неприємно, коли руки печуть від морозу, а обличчя ніби вкривається холодною плівкою. Ці симптоми краще попередити, оскільки вони є першими ознаками негативного впливу холоду на шкіру.

Колд крем використовують під час морозів, вітрів та снігопадів. Він дбайливо огортає шкіру і не дає зовнішнім подразникам на неї впливати. Натомість цика-крем наносять, якщо шкіра подразнена, має маленькі тріщинки чи сухість — крем допомагає впоратись з цими неприємностями.

Будь-який доглядовий засіб має склад. Треба прискіпливо його читати й обирати косметику, яка зроблена з природних компонентів. Підібрати б‘юті-засіб допоможе дерматолог чи дерматологиня, враховуючи особливості вашої шкіри.

Зимовий догляд

Засобів з догляду за шкірою багато. Аби не заблукати у їхньому різноманітті, є кілька пунктів, які допоможуть сфокусуватись під час вибору косметики для зимового догляду. Йдеться про засоби, які допоможуть вашій шкірі тримати вологу, сповільнять її старіння та допоможуть швидше впоратись з подразненням та сухістю під час холодів.

Їжа, шкіра та волосся — який між ними зв'язок?

Якщо в раціоні недостатня кількість білків, жирів та вуглеводів, а також вітамінів, макро- та мікроелементів, шкіра та волосся найперші на це реагують. Уявіть, що шкіра та волосся — це окремі особистості, які також хочуть щодень їсти, аби мати більше здоров’я ти сил. Це доволі просте правило допомагає прискіпливіше ставитись до всіх органів та систем, які щодень допомагають нам жити.

Сонце у капсулах

Зима зазвичай без сонця. Похмура погода може впливати не лише на наш настрій, а й на стан нашої шкіри. Одна з причин — ми отримуємо недостатньо вітаміну D під час холодної пори року. Саме вітамін D допомагає шкірі боротись з інфекціями й тримати у ній вологу. Якщо вітамін D отримувати правильно й дозовано, шкіра стає лискучою, як яблучко, яке відполірували до блиску. Однак вітамін D можна отримувати й без сонця, а за допомогою капсул, у яких він міститься. Ці препарати можна придбати у будь-якій аптеці.

Однак не варто забувати про індивідуальне дозування. Скільки вітаміну D приймати саме вам — запитайте у свого сімейного лікаря чи лікарки. Зазвичай, ця доза становить від 1000 до 2000 МО на добу для дорослих. Більше про вітамін D читайте у нашому дописі на фейсбуці.

Як опалення в приміщенні впливає на шкіру

Взимку на шкіру можуть впливати не лише низькі температури, а й високі. Централізоване опалення та обігрівачі можуть погіршити її стан. Йдеться здебільшого про зниження вологості у приміщенні. Що з цим робити? Прості поради дерматологиня Вікторія Ахтарнія наводить нижче.

Волосся боїться морозу

Волосяні цибулини багато чого не люблять, та найбільше вони реагують на температури. Скажімо, влітку, якщо сонце активно обпікає шкіру голови, це негативно впливає на волосяні цибулини. Нерідко після надмірних сонячних ванн волосся стає сухим, ламким, іноді навіть починає випадати. Схожа ситуація відбувається взимку. Коли замість сонця на волосяні цибулини впливає мороз. Цибулини можуть замерзнути й загинути, у висновку — це призводить до втрати волосся.

Можна придбати сонце у капсулах і дати вашому тілу щось схоже на літо. Однак купити в аптеці здоров’я неможливо. Втім, ми можемо подбати про себе вже зараз, аби наше тіло віддячило нам здоров’ям. Ще більше корисних матеріалів громадської спілки «Твій сімейний лікар» у фейсбуці, інстаграмі, ютубі та вайбері.