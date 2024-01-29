Довголіття. Що це?

Люди у віці до 40 років ведуть активний спосіб життя (в основному не зовсім правильний), розважаються, кудись поспішають, багато працюють, їдять що завгодно і коли завгодно. Але, на жаль, ближче до 40 років вони вже відчувають себе не так бадьоро, вони набагато менше встигають зробити, набирають зайві кілограми і все частіше звертаються до лікаря. Чому так відбувається? Зрозуміло, що організм зношується і весь досвід неправильного способу життя, як сніжний ком, накопичується з більшою силою.

Фото: надане Аллою Цвєтковою

Зупинити старіння організму неможливо, але можна уповільнити цей процес, змінивши свої харчові звички після 40 років. Існує таке поняття, як вікові захворювання. До них відносяться гіпертонія, атеросклероз, ішемічна хвороба серця і деякі пухлини. Тобто хвороби, які можуть розвиватися дуже важко і призводити до летального результату. Але, якщо вчасно скорегувати свій раціон і спосіб життя, то можна уникнути цих серйозних захворювань. Що нам потрібно знати про це і як ми можемо допомогти собі?

Здоров'я людського організму безпосередньо пов'язане зі станом внутрішніх органів, таких як кишківник, шлунок, печінка, жовчний міхур і підшлункова залоза. Якщо відбувається порушення в роботі цих органів, то, відповідно, шкіра людини старіє раніше, випадає волосся, погіршується працездатність і т.д., в результаті чого він швидше старіє. Якщо є порушення в роботі підшлункової залози, то з часом це може привести до цукрового діабету II типу. Зміни у функціонуванні жовчного міхура призводять до холециститу, печінки – до гепатиту, цирозу та ін. Порушення мікрофлори кишківника призводить до проблем з травленням, зниження імунної функції, погіршення психічного здоров'я і обміну речовин. А в гіршому випадку все це може призвести до онкологічних захворювань. Звідки ж тоді візьметься ця молодість? Що потрібно робити і як налагодити роботу внутрішніх органів, щоб змінити якість свого життя, особливо після 40 років?

• Зміна харчової поведінки.

При відсутності правильного харчування знижуються функціональні здібності всіх внутрішніх органів. В результаті цих процесів виникають порушення, які призводять до виснаження функцій імунної, нервової та ендокринної систем. Важливо уникати продуктів з високим вмістом цукру, трансжирів і продуктів з високим глікемічним індексом, таких як картопля або рис. Потрібно додати в щоденний раціон жирну морську рибу, зерновий хліб, зелень, овочі, фрукти і горіхи. Якщо у вас немає алергії на лактозу, пийте кисломолочні напої і не забувайте про водний баланс.

• Повноцінний відпочинок, сон і позитивний настрій.

Адже кожен точно знає, що певний час доби відповідає за роботу і відпочинок кожного внутрішнього органу. Наприклад, жовчний міхур відпочиває з 23:00 до 01:00. А якщо ви ситно поїли на ніч, то жовчний міхур не дасть вам заснути, чи ви відчуєте важкість у шлунку. Люди із захворюваннями жовчного міхура часто відчувають загострення або спазми вночі. Також, при стресі у людини спазмується жовчний міхур, що також може призвести до загострення холециститу. Печінка ж активна з 1:00 до 3:00 ночі. Вона повністю виводить жири з крові і виводить токсичні речовини. Тобто, якщо ми не спимо в цей проміжок часу, то вранці встанемо втомленими і продуктивність буде на нулі.

• Фізична активність.

Фізичні тренування не тільки позитивно впливають на серцево-судинну систему, але і змінюють функціональний стан різних органів. Скелетні м'язи за рахунок імпульсів регулюють не тільки власну діяльність але і роботу всіх внутрішніх органів, покращуючи їх кровопостачання і роботу в цілому. Також фізична активність допомагає боротися зі стресом, а це також постійно пов'язане із роботою внутрішніх органів.

• І нарешті, якщо ви хочете «повернути час назад», важливо відчувати себе щасливим.

Якщо ви щасливі, мислите позитивно, вмієте радіти життю, володієте техніками релаксації (йога, медитація), то ваші внутрішні органи скажуть вам: «Велике спасибі»!

Будьте здорові!