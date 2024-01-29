Довголіття. Що це?

Зупинити старіння організму неможливо, але можна уповільнити цей процес, змінивши свої харчові звички після 40 років. Існує таке поняття, як вікові захворювання. До них відносяться гіпертонія, атеросклероз, ішемічна хвороба серця і деякі пухлини. Тобто хвороби, які можуть розвиватися дуже важко і призводити до летального результату. Але, якщо вчасно скорегувати свій раціон і спосіб життя, то можна уникнути цих серйозних захворювань. Що нам потрібно знати про це і як ми можемо допомогти собі?
Здоров'я людського організму безпосередньо пов'язане зі станом внутрішніх органів, таких як кишківник, шлунок, печінка, жовчний міхур і підшлункова залоза. Якщо відбувається порушення в роботі цих органів, то, відповідно, шкіра людини старіє раніше, випадає волосся, погіршується працездатність і т.д., в результаті чого він швидше старіє. Якщо є порушення в роботі підшлункової залози, то з часом це може привести до цукрового діабету II типу. Зміни у функціонуванні жовчного міхура призводять до холециститу, печінки – до гепатиту, цирозу та ін. Порушення мікрофлори кишківника призводить до проблем з травленням, зниження імунної функції, погіршення психічного здоров'я і обміну речовин. А в гіршому випадку все це може призвести до онкологічних захворювань. Звідки ж тоді візьметься ця молодість? Що потрібно робити і як налагодити роботу внутрішніх органів, щоб змінити якість свого життя, особливо після 40 років?
• Зміна харчової поведінки.
При відсутності правильного харчування знижуються функціональні здібності всіх внутрішніх органів. В результаті цих процесів виникають порушення, які призводять до виснаження функцій імунної, нервової та ендокринної систем. Важливо уникати продуктів з високим вмістом цукру, трансжирів і продуктів з високим глікемічним індексом, таких як картопля або рис. Потрібно додати в щоденний раціон жирну морську рибу, зерновий хліб, зелень, овочі, фрукти і горіхи. Якщо у вас немає алергії на лактозу, пийте кисломолочні напої і не забувайте про водний баланс.
• Повноцінний відпочинок, сон і позитивний настрій.
Адже кожен точно знає, що певний час доби відповідає за роботу і відпочинок кожного внутрішнього органу. Наприклад, жовчний міхур відпочиває з 23:00 до 01:00. А якщо ви ситно поїли на ніч, то жовчний міхур не дасть вам заснути, чи ви відчуєте важкість у шлунку. Люди із захворюваннями жовчного міхура часто відчувають загострення або спазми вночі. Також, при стресі у людини спазмується жовчний міхур, що також може призвести до загострення холециститу. Печінка ж активна з 1:00 до 3:00 ночі. Вона повністю виводить жири з крові і виводить токсичні речовини. Тобто, якщо ми не спимо в цей проміжок часу, то вранці встанемо втомленими і продуктивність буде на нулі.
• Фізична активність.
Фізичні тренування не тільки позитивно впливають на серцево-судинну систему, але і змінюють функціональний стан різних органів. Скелетні м'язи за рахунок імпульсів регулюють не тільки власну діяльність але і роботу всіх внутрішніх органів, покращуючи їх кровопостачання і роботу в цілому. Також фізична активність допомагає боротися зі стресом, а це також постійно пов'язане із роботою внутрішніх органів.
• І нарешті, якщо ви хочете «повернути час назад», важливо відчувати себе щасливим.
Якщо ви щасливі, мислите позитивно, вмієте радіти життю, володієте техніками релаксації (йога, медитація), то ваші внутрішні органи скажуть вам: «Велике спасибі»!
Будьте здорові!