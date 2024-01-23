У січні в Україні зареєстрували дев’ять випадків нового субваріанту штаму коронавірусу "Омікрон" – "Дженні"

В Україні за січень вже зареєстровано дев'ять випадків нового субваріанту штаму коронавірусу "Омікрон" – JN.1, який називають "Дженні".

Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я.

"У січні у пʼяти областях виявили девʼять випадків субваріанту коронавірусу JN.1 «Дженні», які підтвердили у Національній референс-лабораторії Центру громадського здоров’я МОЗ України. Три випадки на Сумщині, по два – у Волинській та Черкаській областях та по одному – у Рівненській і Запорізькій областях", – зазначив головний санітарний лікар України Ігор Кузін.

Він також повідомив, що вірус SARS-CoV-2 постійно мутує та ухиляється від імунної відповіді – тобто швидше вражає ослаблений імунітет, тож захворіти можуть навіть раніше вакциновані, однак набутий імунітет після вакцинації знижує ризики ускладнень під час хвороби.

"Тому людям, які не завершили курс вакцинації проти COVID-19, та особам з групи ризику важкого перебігу захворювання необхідно проконсультуватися з сімейним лікарем та зробити щеплення", – додав Кузін.

Серед захворілих – лише одна із девʼяти людей мала два щеплення проти COVID-19. За клінічними симптомами медики зафіксували середній або легкий перебіг захворювання, лише одна людина була госпіталізована. Вік пацієнтів віком 27-73 роки.

Вперше цей субваріант виявили у США у вересні 2023 року, після – в інших країнах світу, зокрема Індії, Китаї, Великій Британії. За даними Центру з контролю та профілактики захворювань США (CDC) станом на 5 січня 2024 р. на JN.1 припало приблизно 62% усіх варіантів SARS-CoV-2, що циркулюють.