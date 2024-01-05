Шмигаль повідомив про збільшення видатків на охорону здоров’я. Куди скерують кошти

Сума - на 31 мільярд гривень більша, ніж у 2023-му.

Видатки на охорону здоров’я у 2024 році загалом складуть 239 млрд грн, що на 31 млрд більше, ніж минулого року.

Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

За його словами, кошти виділять на, зокрема, такі напрямки:

програма медичних гарантій доотримає 16 млрд грн;

пілотний проєкт безкоштовного зубопротезування для ветеранів;

облаштування укриттів та безпечних умов у лікарнях на 1 млрд грн;

реабілітаця, охорона материнства та дитинства, діагностика та лікування раку;

програма “Доступні ліки” (фінансування збільшили до 5,2 млрд грн);

Також Шмигаль анонсував запуск електронного кабінета пацієнта. "В ньому українці зможуть самостійно змінювати персональні дані та керувати деклараціями з сімейними лікарями", - додав глава уряду.

Також уряд прийняв постанову, яка передбачає розширення переліку ліків і медичних виробів, які будуть купувати через так званий електронний каталог.