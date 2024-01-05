Шмигаль повідомив про збільшення видатків на охорону здоров’я. Куди скерують кошти

Видатки на охорону здоров’я у 2024 році загалом складуть 239 млрд грн, що на 31 млрд більше, ніж минулого року.
Про це на засіданні уряду повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
За його словами, кошти виділять на, зокрема, такі напрямки:
- програма медичних гарантій доотримає 16 млрд грн;
- пілотний проєкт безкоштовного зубопротезування для ветеранів;
- облаштування укриттів та безпечних умов у лікарнях на 1 млрд грн;
- реабілітаця, охорона материнства та дитинства, діагностика та лікування раку;
- програма “Доступні ліки” (фінансування збільшили до 5,2 млрд грн);
Також Шмигаль анонсував запуск електронного кабінета пацієнта. "В ньому українці зможуть самостійно змінювати персональні дані та керувати деклараціями з сімейними лікарями", - додав глава уряду.
Також уряд прийняв постанову, яка передбачає розширення переліку ліків і медичних виробів, які будуть купувати через так званий електронний каталог.