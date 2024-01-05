Уряд пропонує змінити підхід вищої освіти: впровадити гранти і навчання у кредит

Державне замовлення і навчання за контрактом теж залишаться.

Уряд планує змінити підхід до вищої освіти і запустити масштабну реформу вже цього року. Окрім навчання за державним замовленням, хочуть впровадити державну грантову підтримку та освіту в кредит.

Про це повідомив голова уряду Денис Шмигаль. Він сказав, що зараз 60% студентів навчається на контракті.

"Наша мета – щоб навпаки, понад 60% студентів отримували різні види державної підтримки", – повідомив прем'єр.

Уряд пропонує парламенту законопроєкт, який передбачає, що у майбутньому студенти зможуть навчатися за рахунок державного замовлення, державних грантів, пільгових кредитів, а також на контрактній формі навчання.

"Державне замовлення – це повністю безоплатне навчання студента за бюджетні кошти. Одночасно ми запроваджуємо модель державних грантів, які дозволять повністю або частково покрити витрати на навчання", – сказав він.

Віцепрем'єр-міністр з питань цифрової трансформації Михайло Федоров додав, що Кабмін пропонує принцип "гроші ходять за студентом".

Гранти будуть двох форматів: які повністю та частково покривають навчання. Розмір гранту визначатиметься за результатами ЗНО/НМТ.

Федоров пояснив, що це дає:

Якість освіти – це створить конкуренцію між університетами за студентів. Ринкова конкуренція сприятиме покращенню якості освіти. Заклади освіти робитимуть усе для того, щоб залучити талановитих студентів.

Свободу вибору – можливість для студентів самостійно формувати індивідуальну освітню траєкторію та не обмежувати свій вибір наявністю місць державного чи регіонального замовлення.

Доступність – вища освіта за підтримки держави стане доступною для більшої кількості українців, студенти зможуть отримати гранти від держави на навчання.

"Реформа передбачає перезавантаження пільгових кредитів, які мають видавати банки. Розуміємо, що повністю розкрити потенціал кредитування для здобуття вищої освіти буде можливо лише в мирний час", – сказав віцепрем'єр.

Фото: тг-канал Михайла Федорова

Фото: тг-канал Михайла Федорова

Фото: тг-канал Михайла Федорова

Фото: тг-канал Михайла Федорова

Система грантів на вищу освіту — це поширена світова практика, яка діє в США, Європі. У центрі системи вищої освіти — студент, а не університет. Вступник зможе сам вибирати, якому університету віддати свої кошти та на яку спеціальність вступати, а не вибирати спеціальність лише тому, що там є бюджетні місця.

Федоров сказав, що якщо Рада оперативно ухвалить цей законопроєкт, то нова система запрацює вже з вересня 2024 року.