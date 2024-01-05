Розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувались загарбники на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт.

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що здійснило рейд до Бєлгородської області.

“У зв’язку з почастішанням випадків диверсій з боку росіян й заради захисту цивільних українців, які проживають у громадах поблизу державного кордону та страждають від атак агресора, воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони України реалізували комплекс спеціальних дій”, - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що, відповідно до здобутих розвідданих, на російських позиціях у Грайворонському районі Бєлгородської області вище керівництво окупаційної армії РФ запланувало перевірку через невдоволення й скарги тамтешнього особового складу кепськими умовами служби.

“Перед приїздом московських “ревізорів” рядові загарбники заметушились ― стали проводити активні інженерні роботи. Аби завдати ворогу втрат та погіршити його морально-психологічний стан, спецпризначенці ГУР МО України спланували та здійснили спецоперацію”, - повідомило ГУР.

Відомство зазначає, що під час виконання завдання розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувались загарбники на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт.

Внаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється.

Раніше ГУР підтвердило підпал російського літака на аеродромі в Челябінську. На відео, опублікованому розвідниками, видно, як вогонь з "живота" літака поширюється на інші частини.