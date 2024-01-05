​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
Королівська щедрість Норвегії
Королівська щедрість Норвегії
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Ватажок донецького терористичного угруповання “ДНР” Пушилін отримав 15 років тюрми
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
На Сумщині почали зводити фортифікаційні споруди
На Сумщині почали зводити фортифікаційні споруди
«Ми втрачаємо розуміння того, що можемо програти цю війну і загинути як нація». Психіатр Роман Кечур про внутрішню загрозу
«Ми втрачаємо розуміння того, що можемо програти цю війну і загинути як нація». Психіатр Роман Кечур про внутрішню загрозу
Комітет Ради почав розгляд законопроєкту про мобілізацію, доповідати покликали Залужного і Умєрова (доповнено)
Комітет Ради почав розгляд законопроєкту про мобілізацію, доповідати покликали Залужного і Умєрова (доповнено)
Російські хакери місяцями були у системі "Київстару", – Reuters
Російські хакери місяцями були у системі "Київстару", – Reuters
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
ГоловнаСуспільствоВійна

Спецпризначенці ГУР здійснили рейд до Бєлгородської області, ворог зазнав втрат

Розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувались загарбники на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт.

Спецпризначенці ГУР здійснили рейд до Бєлгородської області, ворог зазнав втрат
Фото: скріншот

Головне управління розвідки Міноборони повідомило, що здійснило рейд до Бєлгородської області. 

“У зв’язку з почастішанням випадків диверсій з боку росіян й заради захисту цивільних українців, які проживають у громадах поблизу державного кордону та страждають від атак агресора, воїни Головного управління розвідки Міністерства оборони України реалізували комплекс спеціальних дій”, - йдеться в повідомленні. 

Зазначається, що, відповідно до здобутих розвідданих, на російських позиціях у Грайворонському районі Бєлгородської області вище керівництво окупаційної армії РФ запланувало перевірку через невдоволення й скарги тамтешнього особового складу кепськими умовами служби.

“Перед приїздом московських “ревізорів” рядові загарбники заметушились ― стали проводити активні інженерні роботи. Аби завдати ворогу втрат та погіршити його морально-психологічний стан, спецпризначенці ГУР МО України спланували та здійснили спецоперацію”, - повідомило ГУР. 

Відомство зазначає, що під час виконання завдання розвідники замінували єдину дорогу, якою пересувались загарбники на вказаній ділянці, а також атакували російський взводний опорний пункт. 

Внаслідок вогневого нальоту із застосуванням стрілецької зброї та мінометів, а також підриву на українських мінах ворог зазнав втрат. Кількість ліквідованих та поранених окупантів уточнюється. 

Раніше ГУР підтвердило підпал російського літака на аеродромі в Челябінську. На відео, опублікованому розвідниками, видно, як вогонь з "живота" літака поширюється на інші частини.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies