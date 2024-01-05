Робот може проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції, а також доставляти боєприпаси і провізію.

Глава Мінцифри Михайло Федоров повідомив, що українські розробники представили ще одного бойового робота.

D-21-11 — це універсальний український робот, який створили учасники оборонного кластера Brave1. Машина обладнана автоматичною туреллю та може виконувати бойові завдання. Наприклад, проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції.

Також платформу можна використовувати, щоб безпечно доставляти боєприпаси або провізію для бійців у гарячі точки. Бойова частина повністю знімна.

Бойова частина робота, D-11, вже пройшла успішні випробування та має позитивні відгуки від військових. У планах розробників — інтегрувати в робота натовські види озброєння та посилити стійкість до ворожого РЕБу. Зараз команда працює над масштабуванням виробництва.

Українські розробники, серед іншого, активно створюють бойових роботів. Зокрема, раніше вони представили робота Sirko, робота-камікадзе Ratel S та робота “Лють”.