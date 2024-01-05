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Російська армія знову обстріляла прифронтову теплоелекстростанцію, – ДТЕК

Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства. Люди не постраждали.

Російська армія знову обстріляла прифронтову теплоелекстростанцію, – ДТЕК
Ілюстративне фото
Фото: Facebook/Герман Галущенко

Компанія ДТЕК повідомила, що Росія знову атакувала прифронтову теплоелекстростанцію.

Учора, 4 грудня, внаслідок обстрілів вчергове постраждала прифронтова ТЕС ДТЕК, яка зазнавала неодноразових атак раніше.

За попередньою інформацією, обійшлося без жертв.

Внаслідок атаки серйозно пошкоджено обладнання підприємства.

Після припинення обстрілів енергетики розпочали ліквідацію наслідків атаки.

За даними компанії, за останні два з половиною місяці ворог здійснив на цю станцію більше десятка атак. Під час однієї з них 5 енергетиків було поранено.

Нещодавно глава Укренерго заявив, що колапсу в енергосистемі України через нові масовані атаки РФ не буде. Водночас українці можуть допомогти енергосистемі та енергетикам, якщо будуть ощадливо споживати електроенергію в ранкові та вечірні години, коли споживання найбільше.

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