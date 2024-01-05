​Сили оборони знищили ще 790 російських окупантів, збили 18 безпілотників та крилату ракету

Загалом Росія вже втратила в Україні 363 070 військових.

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 790 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 363 070 військових.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.24 орієнтовно склали:

особового складу - близько/ about 363070 (+790) осіб

танків - 6011 (+9)

бойових броньованих машин - 11142 (+14)

артилерійських систем - 8604 (+30)

РСЗВ - 949 (+2)

засоби ППО - 631 (+1)

літаків - 329 (+0)

гелікоптерів - 324 (+0)

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6771 (+18)

крилаті ракети - 1786 (+1)

кораблі / катери - 23 (+0)

підводні човни - 1 (+0)

автомобільної техніки та автоцистерн -11463 (+40)

спеціальна техніка - 1313 (+9).

Дані уточнюються.

Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по 2 пунктах управління противника. Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби, 2 станції радіоелектронної боротьби та 3 пункти управління противника.