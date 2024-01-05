​Сили оборони знищили ще 790 російських окупантів, збили 18 безпілотників та крилату ракету

За минулу добу Сили оборони ліквідували ще 790 російських окупантів. Загалом Росія вже втратила в Україні 363 070 військових.
Про це повідомляє Генеральний штаб ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 05.01.24 орієнтовно склали:
- особового складу - близько/ about 363070 (+790) осіб
- танків - 6011 (+9)
- бойових броньованих машин - 11142 (+14)
- артилерійських систем - 8604 (+30)
- РСЗВ - 949 (+2)
- засоби ППО - 631 (+1)
- літаків - 329 (+0)
- гелікоптерів - 324 (+0)
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 6771 (+18)
- крилаті ракети - 1786 (+1)
- кораблі / катери - 23 (+0)
- підводні човни - 1 (+0)
- автомобільної техніки та автоцистерн -11463 (+40)
- спеціальна техніка - 1313 (+9).
Дані уточнюються.
Нагадаємо, що протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала ударів по 10 районах зосередження особового складу та по 2 пунктах управління противника. Підрозділи ракетних військ уразили засіб протиповітряної оборони, район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби, 2 станції радіоелектронної боротьби та 3 пункти управління противника.