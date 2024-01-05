Пентагон очікує, що українські пілоти закінчать підготовку на винищувачах F-16 до кінця 2024 року

Наразі група українських льотчиків продовжує льотну підготовку на авіабазі у Аризоні, США.
Про це повідомив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер.
"Як ви знаєте, залежно від рівня навичок пілотів, воно (навчання. – Ред.) може тривати від п’яти до восьми місяців. Тож очікую, що десь до кінця року ці пілоти завершать навчання, але конкретніших строків назвати не можу", – зазначив Патрик Райдер.
Раніше група українських льотчиків з вересня проходила мовне навчання на авіабазі Лакленд у штаті Техас.
В Аризоні українські льотчики вивчають основи експлуатації F-16 в аудиторії та на тренажерах. Потім вони мають перейти до польотів на реальних літаках.
Втім, курс можуть і прискорити через необхідність українцям повернутись для участі в бойових діях на батьківщині.
Також українські пілоти проходять або будуть проходити підготовку в Румунії, Данії, Франції та Великобританії, де шість українців вже завершили базову підготовку, зокрема з вивченням англійської мови.
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