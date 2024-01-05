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Пентагон очікує, що українські пілоти закінчать підготовку на винищувачах F-16 до кінця 2024 року

Навчання може тривати від п’яти до восьми місяців.

Пентагон очікує, що українські пілоти закінчать підготовку на винищувачах F-16 до кінця 2024 року
Фото: EPA/UPG

Наразі група українських льотчиків продовжує льотну підготовку на авіабазі у Аризоні, США.

Про це повідомив речник Пентагону бригадний генерал Патрик Райдер.

"Як ви знаєте, залежно від рівня навичок пілотів, воно (навчання. – Ред.) може тривати від п’яти до восьми місяців. Тож очікую, що десь до кінця року ці пілоти завершать навчання, але конкретніших строків назвати не можу", – зазначив Патрик Райдер.

Раніше група українських льотчиків з вересня проходила мовне навчання на авіабазі Лакленд у штаті Техас.

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В Аризоні українські льотчики вивчають основи експлуатації F-16 в аудиторії та на тренажерах. Потім вони мають перейти до польотів на реальних літаках. 

Втім, курс можуть і прискорити через необхідність українцям повернутись для участі в бойових діях на батьківщині.

Також українські пілоти проходять або будуть проходити підготовку в Румунії, Данії, Франції та Великобританії, де шість українців вже завершили базову підготовку, зокрема з вивченням англійської мови.

  • У березні Бельгія відправить в Данію два двомісні винищувачі F-16, а з березня по вересень 50 бельгійських інструкторів відправляться тренувати українських пілотів.

  • Раніше стало відомо, що Норвегія відправить до Данії два винищувачі американського виробництва F-16 для навчання українських пілотів.

  • Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив із міністром національної оборони Португалії Геленою Каррейраш підготовку українського технічного та допоміжного персоналу для F-16.

  • На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, винищувачі F-16 посилять протиповітряну оборону України і допоможуть завдавати більших втрат окупаційній армії РФ.
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