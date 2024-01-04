Бельгія направить до Данії два винищувачі F-16 та півсотні інструкторів для навчання українських пілотів

У березні Бельгія відправить в Данію два двомісні винищувачі F-16, а з березня по вересень 50 бельгійських інструкторів відправляться тренувати українських пілотів, — пише RTBF.
Зазначається, що два бельгійські F-16 розміщуватимуться в Данії з березня по вересень. Цей час поділять на два періоди, кожен по вісім тижнів. Впродовж навчання інструктори готуватимуть не лише українських пілотів, а й техніків та планувальників місій.
"Ця тренувальна місія є частиною "коаліції F-16", яка об’єднує 13 країн під керівництвом Данії, Нідерландів і Сполучених Штатів. Вона має на меті забезпечити українські ВПС винищувачами-бомбардувальниками F-16 та підготовку здатного персоналу використовувати їх для боротьби з російським вторгненням, — зазначає видання.
- Раніше стало відомо, що Норвегія відправить до Данії два винищувачі американського виробництва F-16 для навчання українських пілотів.
- Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив із міністром національної оборони Португалії Геленою Каррейраш підготовку українського технічного та допоміжного персоналу для F-16.
- На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, винищувачі F-16 посилять протиповітряну оборону України і допоможуть завдавати більших втрат окупаційній армії РФ.