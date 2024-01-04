Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Путін пообіцяв Сі, що воюватиме в Україні щонайменше 5 років, – Nikkei
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
Після нічної атаки Росії президентка Молдови закликала посилити українську ППО
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
​АМКУ дозволив Тігіпку купити завод із виготовлення цвяхів у Хмельницькому
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Міський голова Скадовська відреагував на образливий жарт "95 кварталу" про жителів окупованого міста
Королівська щедрість Норвегії
Королівська щедрість Норвегії
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
На новорічній вечірці в Італії вистрілили з пістолета депутата, однопартійця прем’єрки Мелоні
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
Прокуратура встановила імена українських полонених, розстріляних росіянами на Запоріжжі
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
​Про повітряні нальоти: аналізуємо найпотужніший за всю війну ракетно-авіаційний удар по Україні
Із російського полону повернули 230 українських воїнів і цивільних
Із російського полону повернули 230 українських воїнів і цивільних
ГоловнаСвіт

Бельгія направить до Данії два винищувачі F-16 та півсотні інструкторів для навчання українських пілотів

Навчатися будуть також техніки та планувальники місій. 

Бельгія направить до Данії два винищувачі F-16 та півсотні інструкторів для навчання українських пілотів
Фото: EPA/UPG

У березні Бельгія відправить в Данію два двомісні винищувачі F-16, а з березня по вересень 50 бельгійських інструкторів відправляться тренувати українських пілотів, — пише RTBF.

Зазначається, що два бельгійські F-16 розміщуватимуться в Данії з березня по вересень. Цей час поділять на два періоди, кожен по вісім тижнів. Впродовж навчання інструктори готуватимуть не лише українських пілотів, а й техніків та планувальників місій. 

"Ця тренувальна місія є частиною "коаліції F-16", яка об’єднує 13 країн під керівництвом Данії, Нідерландів і Сполучених Штатів. Вона має на меті забезпечити українські ВПС винищувачами-бомбардувальниками F-16 та підготовку здатного персоналу використовувати їх для боротьби з російським вторгненням, — зазначає видання.

  • Раніше стало відомо, що Норвегія відправить до Данії два винищувачі американського виробництва F-16 для навчання українських пілотів.
  • Міністр оборони України Рустем Умєров обговорив із міністром національної оборони Португалії Геленою Каррейраш підготовку українського технічного та допоміжного персоналу для F-16.
  • На думку генсека НАТО Єнса Столтенберга, винищувачі F-16 посилять протиповітряну оборону України і допоможуть завдавати більших втрат окупаційній армії РФ.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies