Хунта М’янми звільнить майже 10 тисяч ув'язнених, серед них 114 іноземців

Військовий уряд М'янми звільнить 9652 ув'язнених, зокрема 114 іноземців, у межах амністії до Дня незалежності країни, пише Reuters.

“З наміром підтримувати відносини з іншими країнами та з гуманітарних міркувань 114 іноземних в'язнів будуть помилувані. Вони будуть депортовані”, − йдеться в короткому повідомленні хунти.

Серед тих, хто все ще перебуває в ув'язненні, є очільниця скинутого уряду, лідерка опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, яка отримала майже 27 років позбавлення волі через звинувачення, зокрема, у фальсифікації результатів виборів і корупції. Вона заперечує всі звинувачення.

Військові наполягають, що “Су Чжі було забезпечено належну правову процедуру в незалежному суді”.

Влада країни зазвичай звільняє певну кількість ув'язнених, щоб відзначити день, коли М'янма проголосила незалежність від британського правління.

Наслідки захоплення хунтою влади у М'янмі