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Хунта М’янми звільнить майже 10 тисяч ув'язнених, серед них 114 іноземців

Звільнення відбудеться у межах амністії до Дня незалежності країни.

Хунта М’янми звільнить майже 10 тисяч ув'язнених, серед них 114 іноземців
Фото: EPA/UPG

Військовий уряд М'янми звільнить 9652 ув'язнених, зокрема 114 іноземців, у межах амністії до Дня незалежності країни, пише Reuters.

“З наміром підтримувати відносини з іншими країнами та з гуманітарних міркувань 114 іноземних в'язнів будуть помилувані. Вони будуть депортовані”, − йдеться в короткому повідомленні хунти.

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Серед тих, хто все ще перебуває в ув'язненні, є очільниця скинутого уряду, лідерка опозиції та лауреатка Нобелівської премії миру Аун Сан Су Чжі, яка отримала майже 27 років позбавлення волі через звинувачення, зокрема, у фальсифікації результатів виборів і корупції. Вона заперечує всі звинувачення.

Військові наполягають, що “Су Чжі було забезпечено належну правову процедуру в незалежному суді”.

Влада країни зазвичай звільняє певну кількість ув'язнених, щоб відзначити день, коли М'янма проголосила незалежність від британського правління.

Наслідки захоплення хунтою влади у М'янмі 

  • Військові захопили владу в М'янмі на початку 2021 року, заявивши про фальсифікації на виборах, на яких в листопаді перемогла партія Су Чжи. Тодішня виборча комісія заявляла про відсутність фальсифікацій. Міжнародні спостерігачі також підтвердили чесність виборів у М'янмі.
  • Захоплення зустріли масовим ненасильницьким опором, який з часом перетворився на масову збройну боротьбу. Міські партизани діють у великих містах, а слабко організовані Сили народної оборони разом зі своїми союзниками в партизанських групах етнічних меншин регулярно завдають ударів по військових колонах і форпостах. 
  • Цивільні жителі взяли на себе основний тягар жорстоких військових наступальних дій у сільській місцевості, включно з використанням артилерії та авіаударами. Це призвело до переміщення понад мільйона людей і спричинило гуманітарну кризу.
  • З моменту захоплення влади сили безпеки вбили щонайменше 3240 мирних жителів.
  • З 1962 року протягом декількох десятиліть формою правління в М'янмі була військова диктатура. Демократичні перетворення в країні почалися у 2011 році і тривали до 2021-го.
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