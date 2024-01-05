Опозиційний мер Туреччини балотується на другий термін. Він є потенційним суперником Ердогана

Опозиційний мер Стамбула Екрем Імамоглу, якого багато хто вважає потенційним майбутнім суперником президента Туреччини Реджепа Таїпа Ердогана, балотуватиметься на другий термін на місцевих виборах 31 березня.

Про це пише Bloomberg.

Імамоглу є членом Республіканської народної партії.

У своїй промові 52-річний політик звинуватив “нераціональну” політику національного уряду в економічних труднощах, з якими стикається 16-мільйонне місто.

“Нація стала біднішою, як і Великий муніципалітет Стамбула. Але оскільки наша адміністрація припинила марнотратство, нам вдалося виконати вдвічі більше роботи, ніж вони виконували до нас, вдвічі дешевше”, − заявив він, маючи на увазі попередню адміністрацію Партії справедливості та розвитку (ПСР).

Імамоглу був обраний міським головою Стамбула у березні 2019 року, здобувши несподівану, але невелику перемогу над суперником із ПСР із перевагою у 14 000 голосів. Вибори були скасовані через обвинувачення в “крадіжці голосів”, але повторні вибори у червні збільшили його перевагу майже до 800 тисяч.

Його перемога та популярність дали опозиції надію, що вони зможуть перемогти Ердогана на минулорічних президентських виборах. Але Імамоглу не став кандидатом для участі у загальнонаціональному голосуванні, і його партія зрештою програла, продовживши правління Ердогана на третє десятиліття.

У березні завдання Імамоглу ускладниться втратою підтримки правої опозиційної партії IYI, яка підтримувала його у 2019 році, але тепер планує висунути окремого кандидата. Очікується, що партія Ердогана висуне свого кандидата на вибори у Стамбулі цієї неділі.