Росія не зупиниться. Захід має розробити довгострокову стратегію стримування, - голова МЗС Латвії

Єдність Заходу і членство в НАТО для України після війни є необхідними.

Міністр закордонних справ Латвії Кріш’яніс Каріньш закликав Захід розробити довгострокову стратегію стримування Росії, оскільки Москва шукатиме нові цілі для агресії, незалежно від результату повномасштабної війни проти України.

Про це він розповів в інтерв'ю Financial Times.

Каріньш зазначив, що Росія має імперіалістичну ідеологію, тому загроза з боку Москви збережеться, навіть якщо Україна вийде на кордони 1991 року.

"Росія не зупиниться, Росію можна лише зупинити. Зупинка Росії в Україні не означає, що це кінець. Це просто означає, що нам доведеться продовжувати. Це те, що важливо для НАТО: нам доведеться працювати над довгостроковою стратегією стримування Росії", - наголосив Каріньш.

Він також зазначив, що НАТО необхідно посилити свою оборонну промисловість, щоб забезпечити стандартизацію різних систем озброєнь і уможливити спільне використання боєприпасів і артилерії між членами Альянсу.

"Як тільки війна закінчиться, військова машина почне перебудовуватися. Вона буде шукати способи спровокувати, створити труднощі на своїх кордонах. Ми це знаємо. Ми повинні переконатися, що ймовірність будь-яких інцидентів просто виключена, завдяки нашій рішучості, нашим інвестиціям в оборону", - додав він.

Водночас Каріньш зазначив, що оптимістично налаштований щодо того, що і Європа, і США продовжать підтримувати Київ у військовому та фінансовому плані.

"Росія намагається посіяти серед нас сумніви... Але через Путіна НАТО почало діяти. Нам вдалося зблизитися з усіх питань щодо України", - зауважив він.

Він додав, що єдність Заходу і членство в НАТО для України після війни є необхідними.

Нагадаємо, раніше очільниця МЗС Фінляндії Еліна Валтонен також заявила, що Росія після Путіна може стати ще гіршою, ніж зараз.