Через напади хуситів судноплавна компанія Maersk відправить свої кораблі на південь від Африки

До 4 січня компанія притримувала декілька кораблів в очікування, що ситуація покращиться.

Найближчим часом судноплавна компанія Maersk відправить усі свої кораблі, які мали пройти Червоне море, на південь від Африки, передає DR.

Maersk визнає, що мине деякий час, перш ніж для кораблів стане безпечним знову безпечно плавати у водах між Африкою та Аравійським півостровом.

До 4 січня судноплавна компанія все ще притримувала декілька суден в очікуванні, що ситуація незабаром покращиться і кораблі зможуть пройти морем безпечно.

Однак після нападів хуситів Maersk перевізник вирішив дати клієнтам чітке розуміння своїх подальших дій.

Що відомо про напади хуситів на судна у Червоному морі