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Через напади хуситів судноплавна компанія Maersk відправить свої кораблі на південь від Африки

До 4 січня компанія притримувала декілька кораблів в очікування, що ситуація покращиться.

Через напади хуситів судноплавна компанія Maersk відправить свої кораблі на південь від Африки
Фото: EPA/UPG

Найближчим часом судноплавна компанія Maersk відправить усі свої кораблі, які мали пройти Червоне море, на південь від Африки, передає DR.

Maersk визнає, що мине деякий час, перш ніж для кораблів стане безпечним знову безпечно плавати у водах між Африкою та Аравійським півостровом.

До 4 січня судноплавна компанія все ще притримувала декілька суден в очікуванні, що ситуація незабаром покращиться і кораблі зможуть пройти морем безпечно.

Однак після нападів хуситів Maersk перевізник вирішив дати клієнтам чітке розуміння своїх подальших дій.

Що відомо про напади хуситів на судна у Червоному морі

  • 4 січня угруповання заявило про атаку на контейнеровоз CMA CGM Tage французької компанії у Червоному морі, оскільки, на їхню думку, він прямував до Ізраїлю.
  • Минулого місяця хусити повідомили, що провели військову операцію проти норвезького комерційного танкера STRINDA.
  • Від атаки хуситів загорілося в Червоному морі німецьке вантажне судно “Аль-Джасра” під прапором Ліберії.
  • У результаті міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що США разом із ще 9 країнами оголосили початок операції у Червоному морі через атаки хуситів на судна у цьому регіоні.
  • Натомість хусити попередили Вашингтон, що готові вжити заходи у відповідь, якщо США вирішать атакувати їхні бази.
  • 4 січня з'явилася спільна заяві від 12 держав, які застерегли єменських хуситів від нападів на торгові судна у Червоному морі.
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