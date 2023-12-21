Хусити в Ємені погрожують продовжувати атаки на кораблі в Червоному морі, попри створення міжнародної військово-морської групи для захисту морської торгівлі у регіоні, пише Bloomberg.
Повстанці також попередили Вашингтон, що готові вжити заходів у відповідь, якщо США вирішать атакувати бази хуситів.
“Ми прагнемо розвинути наш військовий потенціал, щоб подолати будь-які перешкоди та досягти наших цілей”, − сказав лідер Хусі Абдул Малік аль-Хуті у телевиступі.
Він додав, що у разі, коли США атакують Ємен, “ми будемо обстрілювати ракетами та безпілотниками американські лінкори та інші кораблі”.
За даними швейцарського логістичного гіганта Kuehne+Nagel International AG, зараз понад 100 контейнеровозів прямують довгим маршрутом навколо Африки, щоб уникнути атак. Це призводить до додаткових витрат і затримок.
Що було раніше
- Хусити намагалися перешкодити руху кількох паливних танкерів та вантажних суден Червоним морем, нібито на підтримку угруповання бойовиків ХАМАС у їхній війні проти Ізраїлю. Минулого тижня вони посилили напади, розбурхавши ринки судноплавства та сприяючи зростанню цін на нафту.
- США розпочали міжнародну військово-морську операцію Prosperity Guardian для захисту кораблів на шляху Червоного моря. Серед країн, які приєдналися до групи безпеки, є Велика Британія, Канада, Франція, Бахрейн, Норвегія та Іспанія.
- Минулими вихідними ВМС США та Великобританії збили 15 безпілотників, запущених хуситами з Ємену.
- США розглядають можливість військових дій проти хуситів, але, як і раніше, віддають перевагу дипломатичному рішенню.
- Вашингтон оголосив у понеділок, що працює із західними та арабськими союзниками над зміцненням сил морського захисту, які покликані забезпечувати безпеку суден, що плавають у Червоному морі, на яке припадає майже 12% світової торгівлі.