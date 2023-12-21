Повстанці попередили, що готові відповісти на ймовірні атаки США на їхні бази.

Хусити в Ємені погрожують продовжувати атаки на кораблі в Червоному морі, попри створення міжнародної військово-морської групи для захисту морської торгівлі у регіоні, пише Bloomberg.

Повстанці також попередили Вашингтон, що готові вжити заходів у відповідь, якщо США вирішать атакувати бази хуситів.

“Ми прагнемо розвинути наш військовий потенціал, щоб подолати будь-які перешкоди та досягти наших цілей”, − сказав лідер Хусі Абдул Малік аль-Хуті у телевиступі.

Він додав, що у разі, коли США атакують Ємен, “ми будемо обстрілювати ракетами та безпілотниками американські лінкори та інші кораблі”.

За даними швейцарського логістичного гіганта Kuehne+Nagel International AG, зараз понад 100 контейнеровозів прямують довгим маршрутом навколо Африки, щоб уникнути атак. Це призводить до додаткових витрат і затримок.

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