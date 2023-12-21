Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Кирило Буданов: “Змушений був звільнити багато офіцерів. І не тільки звільнити”
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
Мобілізація — це не покарання. За мотивами пресконференції Володимира Зеленського
Зеленський – про конфлікт із Польщею через експорт зерна: "Я не тряпка якась"
Зеленський – про конфлікт із Польщею через експорт зерна: "Я не тряпка якась"
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
"Шановний Володимире Зеленський, ми це зробили!" Новий прем'єр Польщі прокоментував рішення відкрити переговори про вступ до ЄС
Батальйон «(не) МОНАКО» або хто з майданівської влади воює на фронті
Батальйон «(не) МОНАКО» або хто з майданівської влади воює на фронті
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
Сі Цзіньпін попередив Байдена, що возз'єднає Тайвань із Китаєм
Сі Цзіньпін попередив Байдена, що возз'єднає Тайвань із Китаєм
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
ГоловнаСвіт

Хусити в Ємені погрожують продовжувати атаки на кораблі в Червоному морі

Повстанці попередили, що готові відповісти на ймовірні атаки США на їхні бази.

Хусити в Ємені погрожують продовжувати атаки на кораблі в Червоному морі
Фото: EPA/UPG

Хусити в Ємені погрожують продовжувати атаки на кораблі в Червоному морі, попри створення міжнародної військово-морської групи для захисту морської торгівлі у регіоні, пише Bloomberg.

Повстанці також попередили Вашингтон, що готові вжити заходів у відповідь, якщо США вирішать атакувати бази хуситів.

“Ми прагнемо розвинути наш військовий потенціал, щоб подолати будь-які перешкоди та досягти наших цілей”, − сказав лідер Хусі Абдул Малік аль-Хуті у телевиступі. 

Підписуйтесь на наш Google News

Він додав, що у разі, коли США атакують Ємен, “ми будемо обстрілювати ракетами та безпілотниками американські лінкори та інші кораблі”.

За даними швейцарського логістичного гіганта Kuehne+Nagel International AG, зараз понад 100 контейнеровозів прямують довгим маршрутом навколо Африки, щоб уникнути атак. Це призводить до додаткових витрат і затримок.

Що було раніше

  • Хусити намагалися перешкодити руху кількох паливних танкерів та вантажних суден Червоним морем, нібито на підтримку угруповання бойовиків ХАМАС у їхній війні проти Ізраїлю. Минулого тижня вони посилили напади, розбурхавши ринки судноплавства та сприяючи зростанню цін на нафту
  • США розпочали міжнародну військово-морську операцію Prosperity Guardian для захисту кораблів на шляху Червоного моря. Серед країн, які приєдналися до групи безпеки, є Велика Британія, Канада, Франція, Бахрейн, Норвегія та Іспанія.
  • Минулими вихідними ВМС США та Великобританії збили 15 безпілотників, запущених хуситами з Ємену.
  • США розглядають можливість військових дій проти хуситів, але, як і раніше, віддають перевагу дипломатичному рішенню. 
  • Вашингтон оголосив у понеділок, що працює із західними та арабськими союзниками над зміцненням сил морського захисту, які покликані забезпечувати безпеку суден, що плавають у Червоному морі, на яке припадає майже 12% світової торгівлі.
Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies