Аналітики прогнозують зростання цін на нафту через атаки на судна у Червоному морі

Кілька фірм призупинили постачання через цей маршрут після того, як на комерційні кораблі напали хусити з Ємену.

Напади на комерційні судна в Червоному морі можуть призвести до підвищення цін на нафту та інші товари. Про це пише BBC з посиланням на коментарі аналітиків.

Кілька фірм призупинили постачання через цей маршрут після того, як на судна напали хусити з Ємену.

Судноплавна компанія Maersk заявила, що змінить маршрут деяких своїх суден навколо африканського мису Доброї Надії.

Червоне море є одним із найважливіших у світі шляхів транспортування нафти та зрідженого природного газу, а також споживчих товарів. Він обмежений протокою Баб-ель-Мандаб, також відомою як Ворота сліз, на півдні біля узбережжя Ємену та Суецьким каналом на півночі.

Хусити оголосили про підтримку ХАМАС у його війні з Тель-Авівом і заявили, що повстанці, що базуються в Ємені націлені на судна, які, на їхню думку, прямують до Ізраїлю. Однак деякі фірми, такі як Investor Chemical Tankers, чиє судно MT Swan Atlantic зазнало нападу в понеділок, заявили, що їхнє судно не було пов'язане з Ізраїлем.

Попри початок міжнародної військово-морської операції для забезпечення безпечного проходу через Червоне море, компанія Maersk заявила, що невідомо, коли вона відновить подорожі за маршрутом.

Альтернативний маршрут навколо мису Доброї Надії додає приблизно 3500 морських миль до подорожі та займає приблизно на 10 днів більше. Нафтовий гігант BP заявив у понеділок, що тимчасово призупиняє всі поставки сирої нафти ключовим торговим маршрутом. Його конкурент Shell поки що не прокоментував ситуацію.

Зараз зміна ціни на нафту − мінімальна. Вартість зросла на 1% у понеділок, але у вівторок вона змінилися незначено: еталонна нафта Brent торгується на рівні близько 78 доларів за барель. Оскільки бензин одержують з нафти, зростання цін на сиру нафту зазвичай призводить до збільшення витрат на заправку, додає видання.