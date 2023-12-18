Епіцентр оголосив багатомільйонний тендер на закупівлю медичного обладнання

15 грудня Епіцентр оголосив тендер з метою дооснастити Городоцьку центральну районну лікарню на Хмельниччині. Ще у 2020 році торговельна мережа взяла на себе відповідальність зробити ремонт приміщення та забезпечити лікарню всім необхідним. Зараз триває доукомплектування лікарні сучасним обладнанням.

У 2023 році уже пройшла перша хвиля тендерів, за результатами якої було закуплено обладнання на 5,5 млн. Друга хвиля передбачає закупівлю обладнання для операційного комплексу й діагностичного відділення. За попередніми оцінками вартість зазначених у тендері лотів може сягнути 10 млн грн, а термін поставки заплановано на червень 2024 року.

Для забезпечення операційного комплексу необхідне наркозне обладнання, забезпечення травматологічного блоку операційної, обладнання для резектоскопії, дистанційної літотрипсії та лазерної ендовенозної абляції судин. Для діагностичного відділення є потреба в цифровому мамографі з комп’ютерною радіографією, обладнанні для ендоскопії та відеобронхоскопі.

Відкриті торги здійснюються прозоро через майданчик smarttender.biz. Ознайомитися з повним переліком обладнання та взяти участь можна за посиланням: https://smarttender.biz/komertsiyni-torgy/32592074/.

Варто зазначити, що підтримка медичної галузі України є одним з головних напрямів благодійної допомоги групи компаній «Епіцентр». Протягом лише останніх 3 років компанія оснастила та зробила капітальний ремонт Інституту кардіології імені М. Стражеска, надала матеріальну допомогу 72 медичним закладам Хмельницької області, НДСЛ "Охматдит" та сотням закладів по Україні під час епідемії коронавірусної інфекції. Також після повномасштабного вторгнення, щоб рятувати життя українців, Епіцентр систематично проводить закупівлі реанімобілів.

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