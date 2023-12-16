Міжнародний транспортний форум підтримає відновлення української транспортної інфраструктури

Члени форуму утворили з цією метою «Групу спільних інтересів для України» (CIG4U).

Країни-члени Міжнародного транспортного форуму (ITF) і Україна працюватимуть у межах «Групи спільних інтересів для України» (CIG4U) для відновлення зруйнованої війною транспортної інфраструктури.

Про це повідомляє Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України.

CIG4U створили під час візиту до Києва міністра транспорту Литви Маріуса Скудоіса, міністра інфраструктури Швеції Андреаса Карлсона та генерального секретаря ITF Янг Те Кіма.

Цю групу фінансуватимуть Литва, Швеція і Канада.

CIG4U працюватиме за двома напрямками:

координація підтримки матеріальних потреб, пов’язаних із транспортом (група діятиме як платформа для обміну інформацією про транспортні та інфраструктурні потреби, визначені українським урядом як термінові);

надання аналітичної підтримки відбудови транспортних сполучень (CIG4U ініціюватиме огляди різних видів транспорту та сфер транспортного сектору України. Мета полягає в тому, щоб надати українському уряду рекомендації, про реформування транспортної політики).

Загалом визначили близько 20 проєктів, що будуть пріоритетними для України. Перший проєкт, який фінансується Канадою та виконується Секретаріатом ITF, визначить шляхи до сталого розвитку автомобільного та залізничного секторів вантажних перевезень України.