НБУ презентував нову пам’ятну монету, присвячену залізничникам

Монета продовжує серію "Безсмертна моя Україно" та має номінал 5 гривень.

Сьогодні, 14 грудня, НБУ презентував нову пам’ятну монету "Країна супергероїв. Дякуємо залізничникам!".

Про це повідомила пресслужба НБУ.

Ця монета присвячена працівникам залізничного транспорту України.

Монета продовжує серію "Безсмертна моя Україно" та має номінал 5 гривень. Монету виготовлено з нейзильберу, маса – 16,5 г, діаметр – 35 мм. Гурт монети – рифлений. Тираж – до 50 тис. штук.

Під час презентації відбулося нагородження та вручення перших пам’ятних монет десяти працівникам АТ "Укрзалізниця". Вони з 24 лютого 2022 року героїчно виконували свої обов’язки, ризикуючи власним життям, відновлювали пошкоджені залізничні маршрути.

На аверсі монети розміщено стилізований тризуб, контури якого окреслено зображенням залізничних колій. На реверсі – потяг з логотипом АТ "Укрзалізниця", що мчить крізь гострі вістря.

“Мотив реверсу ілюструє реальні події початку повномасштабного вторгнення, коли на межі Запорізької та Херсонської областей українські залізничники, ризикуючи власним життям, рятували людей. Навздогін і напереріз потягу танки агресора намагалися зупинити евакуацію мирного населення”, - розповіли в НБУ.

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