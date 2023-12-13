Через розголос Кабмін відклав голосування за постанову, яка копіює скандальний "містобудівний" закон 5655

Через витік інформації уряд відклав нинішнє голосування за постанову, яка копіює скандальний "містобудівний" закон 5655, повідомляє ZN.UA.
За даними джерел видання, очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков і лідерка партії "Слуга народу" депутатка Олена Шуляк, яка є є авторкою закону, розробили медіакампанію для адвокації цієї корупційної містобудівної "реформи". Її мали представити як масштабний державний експеримент.
13 грудня відбулося засідання медійної групи лобістів від влади. Вони обговорювали декілька варіантів подальших дій після витоку інформації про задум Кабміну. Йшлося про те, аби знімати постанову з розгляду без коментарів, коментувати і голосувати, знімати і коментувати. Наразі як робочий варіант вибрали не відмовлятися від ідеї, зате через ЗМІ просуватимуть повідомлення перед внесенням цієї постанови на голосування до Кабміну.
Джерело видання зазначило, що "чекають на повернення президента, радитимуться".
Позачергове засідання Кабінету Міністрів призначили на ранок четверга, 14 грудня. Тому не виключено, що прем'єр Денис Шмигаль таки спробує поставити кальку-постанову на голосування.
Спершу повідомлялося, що можливе голосування за згадану постанову відбудеться нині, 13 грудня.
Що відомо про скандальний "містобудівний" закон
- Законопроєкт 5655 був ухвалений парламентом у грудні 2022-го попри протести мерів, голів громад, архітекторів та активістів й Асоціації міст. Проти закону також виступило і Мінкультури, зазначивши, що документ може призвести до знищення культурної спадщини, бо він фактично нівелює повноваження охоронних органів.
- Хто лобіює цей документ і які ризики він несе - читайте в матеріалі "Кому в парламенті вигідно протягувати містобудівну реформу без обговорення?".
- Президент Зеленський досі не підписав закон. Закликав до цього і Європарламент. Що турбує європейських партнерів у документів читайте в публікації "Перемовини щодо вступу в ЄС: чому Європа блокує містобудівну «реформу» і коли будуть кадрові зміни?".