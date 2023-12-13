Через розголос Кабмін відклав голосування за постанову, яка копіює скандальний "містобудівний" закон 5655

Позачергове засідання уряду призначили на ранок четверга, 14 грудня, є ризик, що спробують "протягнути" документ із голосу.

Через витік інформації уряд відклав нинішнє голосування за постанову, яка копіює скандальний "містобудівний" закон 5655, повідомляє ZN.UA.

За даними джерел видання, очільник Мінінфраструктури Олександр Кубраков і лідерка партії "Слуга народу" депутатка Олена Шуляк, яка є є авторкою закону, розробили медіакампанію для адвокації цієї корупційної містобудівної "реформи". Її мали представити як масштабний державний експеримент.

13 грудня відбулося засідання медійної групи лобістів від влади. Вони обговорювали декілька варіантів подальших дій після витоку інформації про задум Кабміну. Йшлося про те, аби знімати постанову з розгляду без коментарів, коментувати і голосувати, знімати і коментувати. Наразі як робочий варіант вибрали не відмовлятися від ідеї, зате через ЗМІ просуватимуть повідомлення перед внесенням цієї постанови на голосування до Кабміну.

Джерело видання зазначило, що "чекають на повернення президента, радитимуться".

Позачергове засідання Кабінету Міністрів призначили на ранок четверга, 14 грудня. Тому не виключено, що прем'єр Денис Шмигаль таки спробує поставити кальку-постанову на голосування.

Спершу повідомлялося, що можливе голосування за згадану постанову відбудеться нині, 13 грудня.

Що відомо про скандальний "містобудівний" закон