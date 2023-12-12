Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
Україна продовжує постачати деталі до літаків у Росію, – росЗМІ
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
​Верховна Рада підтримала законопроект про штрафи за порушення комендантської години
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
Арахамія: Росія пропонувала нам "мир" в обмін на нейтралітет
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
​Родина ексголови Полтавської ОВА Луніна на другому місяці повномасштабної війни купила нову BMW iX3 та отримала допомогу як ВПО
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
У НАТО відкинули "відсутність плану війни" у Залужного
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
МВС показало наслідки падіння уламків збитої російської ракети на Київщині
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
У роботі оператора "Київстар" стався збій: у частини абонентів немає доступу до послуг
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
Українська біженка, яка ризикувала втратити опіку над новонародженою дитиною через французькі соцслужби, возз'єдналася з донькою
СБУ готувала спецоперацію тривалий час: з'явилися ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви
СБУ готувала спецоперацію тривалий час: з'явилися ексклюзивні фото та відео з місця ліквідації зрадника Киви
ГоловнаЕкономікаДержава

"Укрзалізниця" запустила продаж квитків на нові рейси потягів у напрямку Карпат на свята. Купуйте зручно на Tickets.ua

"Укрзалізниця" запустила продаж квитків на нові рейси потягів у напрямку Карпат на свята. Купуйте зручно на Tickets.ua

Укрзалізниця розширює свій розклад через зростання попиту на маршрути до Львова та гірських районів, а також інші напрямки, відповідно до пресслужби компанії.

Зокрема, заплановано додаткові рейси поїзда №27/28 з Києва до Мукачева та назад на дати 22, 25, 28, 31 грудня, а також 3, 6, 9 січня. Час відправлення з Києва - 8:18, прибуття до Мукачева - 19:30, зворотно з Мукачева - відправлення о 7:26, прибуття до Києва - 18:10.

Додатково призначено поїзд №191/192 між Києвом та Львовом. Він курсуватиме зі Львова 17, 22, 23, 25, 28, 29, 30 грудня, 1, 5, 6, 7, 13, 14 січня о 11:55, прибуваючи до Києва о 22:09. З Києва він відправлятиметься в ті ж дати, крім 1 січня, о 7:37, прибуваючи до Львова о 17:21.

Також введено в експлуатацію поїзд №167/168 між Одесою та Львовом. Відправлення зі Львова заплановане на 23, 30 грудня, 5, 14 січня о 7:23, прибуття до Одеси о 18:14. З Одеси поїзд вирушатиме в ті ж дати о 8:03, прибуваючи до Львова о 18:40.

Окрім того, призначено поїзд №115/116 на маршруті Київ - Одеса. Відправлення з Києва відбуватиметься 22, 23, 25, 29, 30, 31 грудня, 5, 6, 7, 12, 13, 14 січня о 8:00, прибуття до Одеси - о 18:58. У зворотному напрямку з Одеси поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 11:09, прибуваючи до Києва о 20:42.

Компанія "Укрзалізниця" акцентує увагу на альтернативних варіантах подорожей для пасажирів у разі, коли квитки на прямі рейси виявляються недоступними. Через офіційний мобільний застосунок компанії, пасажири можуть знайти опції поїздок з пересадками. Цікавим аспектом є те, що такі маршрути з пересадками іноді пропонують більш вигідні тарифи порівняно з прямими рейсами. Вигода полягає у можливості обрати різні класи вагонів на різні етапи подорожі, що дозволяє пасажирам оптимізувати витрати та підібрати найбільш комфортний варіант поїздки відповідно до їхніх потреб та бюджету.

Крім мобільного застосунку "Укрзалізниці", пасажири також можуть купувати квитки на залізницю на сайті Tickets.ua. Цей онлайн-сервіс надає зручний інтерфейс для вибору та придбання квитків на поїзди, дозволяючи пасажирам легко планувати свої подорожі, порівнювати різні рейси та класи вагонів, а також знаходити оптимальні варіанти поїздок з урахуванням власних потреб та бюджету.

Читайте головні новини LB.ua в соціальних мережах Facebook, Twitter і Telegram
﻿
Теми: , ,
﻿
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies