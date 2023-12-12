"Укрзалізниця" запустила продаж квитків на нові рейси потягів у напрямку Карпат на свята. Купуйте зручно на Tickets.ua

Укрзалізниця розширює свій розклад через зростання попиту на маршрути до Львова та гірських районів, а також інші напрямки, відповідно до пресслужби компанії.

Зокрема, заплановано додаткові рейси поїзда №27/28 з Києва до Мукачева та назад на дати 22, 25, 28, 31 грудня, а також 3, 6, 9 січня. Час відправлення з Києва - 8:18, прибуття до Мукачева - 19:30, зворотно з Мукачева - відправлення о 7:26, прибуття до Києва - 18:10.

Додатково призначено поїзд №191/192 між Києвом та Львовом. Він курсуватиме зі Львова 17, 22, 23, 25, 28, 29, 30 грудня, 1, 5, 6, 7, 13, 14 січня о 11:55, прибуваючи до Києва о 22:09. З Києва він відправлятиметься в ті ж дати, крім 1 січня, о 7:37, прибуваючи до Львова о 17:21.

Також введено в експлуатацію поїзд №167/168 між Одесою та Львовом. Відправлення зі Львова заплановане на 23, 30 грудня, 5, 14 січня о 7:23, прибуття до Одеси о 18:14. З Одеси поїзд вирушатиме в ті ж дати о 8:03, прибуваючи до Львова о 18:40.

Окрім того, призначено поїзд №115/116 на маршруті Київ - Одеса. Відправлення з Києва відбуватиметься 22, 23, 25, 29, 30, 31 грудня, 5, 6, 7, 12, 13, 14 січня о 8:00, прибуття до Одеси - о 18:58. У зворотному напрямку з Одеси поїзд відправлятиметься в ті ж дати о 11:09, прибуваючи до Києва о 20:42.

Компанія "Укрзалізниця" акцентує увагу на альтернативних варіантах подорожей для пасажирів у разі, коли квитки на прямі рейси виявляються недоступними. Через офіційний мобільний застосунок компанії, пасажири можуть знайти опції поїздок з пересадками. Цікавим аспектом є те, що такі маршрути з пересадками іноді пропонують більш вигідні тарифи порівняно з прямими рейсами. Вигода полягає у можливості обрати різні класи вагонів на різні етапи подорожі, що дозволяє пасажирам оптимізувати витрати та підібрати найбільш комфортний варіант поїздки відповідно до їхніх потреб та бюджету.

Крім мобільного застосунку "Укрзалізниці", пасажири також можуть купувати квитки на залізницю на сайті Tickets.ua. Цей онлайн-сервіс надає зручний інтерфейс для вибору та придбання квитків на поїзди, дозволяючи пасажирам легко планувати свої подорожі, порівнювати різні рейси та класи вагонів, а також знаходити оптимальні варіанти поїздок з урахуванням власних потреб та бюджету.