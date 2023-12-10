НАЗК відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій

Вилучення документів з публічної частини Реєстру можливе до завершення чи скасування воєнного стану.

У неділю, 10 грудня, Національне агентство з питань запобігання корупції відкрило публічний доступ до Реєстру декларацій.

Про це повідомила пресслужба НАЗК.

Зазначається, що НАЗК виконало вимоги прийнятого Верховною Радою Закону № 3384-ІХ та забезпечило відкритий цілодобовий доступ до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, із врахуванням заходів безпеки, визначених п. 2-11 Прикінцевих положень Закону "Про запобігання корупції".

"Якщо ви не знайшли у Реєстрі декларацію певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу", - зазначили в Нацагентстві.

У НАЗК пояснили, що вилучення документів з публічної частини Реєстру можливе і після його відкриття до завершення чи скасування воєнного стану в Україні. Однак у такому разі певний час вони перебуватимуть у відкритому доступі.

На підставі подань вилучаються з відкритого доступу не тільки декларації, а і повідомлення про суттєві зміни у майновому стані, подані за всі періоди. Всі документи, подані до Реєстру декларантами, стосовно яких на підставі подань вже застосовані заходи захисту, вилучаються з публічного доступу автоматично.

При цьому ініціатором вилучення декларацій, поданих суб’єктами декларування, які наразі мобілізовані до лав ЗСУ, є Генеральний Штаб Збройних Сил України.

Хто і як може ініціювати питання вилучення декларацій з відкритого доступу, роз’яснювали тут.

Також у НАЗК розповіли про ключові оновлення Реєстру.

Чому скасували е-декларування для чиновників

Електронне декларування для чиновників скасували після початку повномасштабного вторгнення Росії. Наразі норму вирішили повернути. Спершу Рада ухвалила законопроєкт із лише частковим відкриттям декларацій. Після цього українці створили петицію із закликом до президента Володимира Зеленського ветувати закон. Він наклав вето та закликав парламентаріїв прийняти закон з урахуванням норми про відкритий реєстр.

Після цього Рада схвалила закон про е-декларування з урахуванням вето, а Зеленський 10 жовтня його підписав.

Крім того, Рада прийняла законопроєкт, який дозволяє НАЗК перевіряти майно посадовців, придбане до держслужби.

У НАЗК пообіцяли відкрити доступ до е-декларацій у грудні, але зазначили, що декларації військових та їхніх сімей будуть засекречені.