​Чи варто боротися з політичною корупцією під час війни?

Останні соціологічні дослідження змусили команду президента виправдовуватися за їхні результати. Збудником такої гострої політичної реакції було те, що близько 90% українців вважають президента відповідальним за високий рівень корупції в країні. Чи готова влада взяти відповідальність за це і діяти? Що можна і варто зробити вже зараз?

Зараз часто лунає вислів "не на часі", відкладімо все до закінчення війни. І дійсно, до багатьох питань ми повернемося після перемоги. Але є те, що ніяк не можна відкладати на завтра, бо це вплине на наше майбутнє безповоротно. Навіть у часи війни ми не можемо ігнорувати боротьбу з політичною корупцією.

Що таке політична корупція?

Звісно ж, корупція в Україні є. Проте слід розуміти, про яку саме корупцію йдеться. Якщо взяти інше дослідження, у якому були опитані українці за кордоном, то побачимо цікаву тенденцію. Більшість наших громадян вказують, що якість адміністративних послуг в Україні суттєво вища, ніж у державах ЄС, де вони перебувають. Сфера надання державних послуг є найтиповішим простором для побутової корупції. Це ніша для буденних зловживань чиновників задля власного збагачення. Висока оцінка якості адміністративних послуг свідчить про одне – завдяки системі центрів надання адміністративних послуг, дерегуляції та диджиталізації побутову корупцію в Україні мінімізовано.

Фото: ОПУ Шульгинці, Центр надання адміністративних послуг

Подразником для українців є саме елітарна корупція. Тобто зловживання на вищих щаблях державної влади. Що, вочевидь, є власне політичною проблемою. А так уже склалося, що в українській владі залишився тільки один впливовий політик – президент. Закономірно, що за цю політичну проблему, як і за всі інші, відповідає той, хто має всю повноту влади в країні. Тож президентській команді замість суперечок із соціологами варто задуматись, що це дослідження вказує на проблему і боротися з нею повинен той, хто має владу. Бо більше нікому.

Політична корупція – це здебільшого недобросовісна взаємодія влади і певного прошарку великого бізнесу, який прийнято називати олігархами. Попри гучні декларації і пафосне прийняття антиолігархічного закону, справді дієвих заходів проти політичної корупції за часи президенства Зеленського було мало. Натомість є чимало засобів, які зменшують простір для зловживань у вищих прошарках влади. Серед найактуальніших: державне фінансування партій, декларування чиновників, прозорість партійних фінансів. Саме на них варто направити зусилля замість спроб «закомунікувати» проблему. Детально розглянемо рішення, які могли б суттєво вплинути на рівень політичної корупції.

Велике повернення звітування політичних партій

У 2015 році Верховна Рада ухвалила один з найважливіших законів, який мав сприяти боротьбі з політичною корупцією. Мова про державне фінансування партій. Партії, які на останніх парламентських виборах набрали не менш ніж 2% голосів виборців, отримали право на бюджетне фінансування. Вирішувати, чи виділяти кошти, доручили НАЗК. Зрозуміло, що впровадили також систему контролю за використанням коштів партіями.

Але вже у 2019 році Верховна Рада залишила державне фінансування лише для парламентських партій. Забравши його в тих, хто взяв понад 2%, але не подолав прохідного бар’єру.

Пандемія коронавірусу дала депутатам монобільшості начебто легітимне обґрунтування звільнити партії від обов’язку подавати звіти до НАЗК. Широкомасштабне вторгнення відклало повернення до цього питання в шухляду. Ба більше, народні обранці запровадили мораторій на перевірку й тих фінансових звітів, які партії подали добровільно. Майже 2 млрд грн, які партії витрачали протягом 2020–2022 років, випали із системи контролю НАЗК і громадськості.

І лише наприкінці серпня закон про відновлення звітування партій, а також перевірок звітів НАЗК парламент нарешті ухвалив і передав на підпис президентові.

Юлія Клименко, депутатка з фракції “Голос”, стверджує, що політичні партії треба фінансувати, щоб олігархи і проросійські сили не платили і не просували своїх. “Вони активно вливали гроші до війни в українські політичні процеси, громадські організації, – пояснює вона. – Це інструмент антидемократії. Якщо ви не фінансуєте партії, то їх фінансує хтось і відповідно отримує за це якісь бенефіти. Але зараз йдеться про скорочення видатків. Ба більше, згідно із законом про воєнний стан, будь-яка політична діяльність заборонена. Тому треба знаходити баланс. Я не думаю, що в нас будуть гроші фінансувати політичні партії наступного року”.

Державне фінансування однозначно зменшує залежність партій від олігархів. Адже дає альтернативу тим, хто не хоче залежати від олігархів, – необхідний мінімум фінансів для політичної діяльності. Якщо партії будуть знати, що держава закриє їхні фінансові потреби, вони зможуть сконцентруватися на політичній конкуренції та розвитку, а не на обслуговуванні інтересів великого бізнесу.

Електронне декларування чиновників як маркер боротьби з корупцією

Єдиний державний реєстр декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування був створений на виконання закону «Про запобігання корупції» та запрацював у серпні 2016 року.

З початком широкомасштабного вторгнення росії декларування для посадовців стало необов’язковим, а Реєстр декларацій закрили для публічного доступу. Це рішення призвело до того, що за 2021 рік лише третина осіб, які мали подавати декларації, добровільно це зробили.

Нещодавно парламент ухвалив закон, який відновлює електронне декларування для посадових осіб держави та місцевого самоврядування за 2021, 2022 та 2023 роки. А інший закон запроваджує автоматизовану перевірку декларацій. Проте депутати вирішили, що декларації за 2022-23 роки не будуть публічними протягом одного року. За винятком тих випадків, коли сам декларант вирішить її опублікувати. Ця норма викликала очікуване обурення в суспільстві, і в результаті президент наклав вето на цей закон з пропозиціями відкрити декларації зараз, а не колись у майбутньому. Народні депутати все ж прислухалися до думки президента і проголосували за його пропозиції.

Вето президента можна вважати реакцією на одне із останніх соціологічних опитувань. За ним близько 90% українців вважають, що потрібно відновити обов’язкове декларування чиновників. В людей немає жодних сумнів, що війна не є виправданням для недекларування статків посадовців.

Віта Думанська, координаторка Руху “Чесно”, вважає, що реєстр закрили з міркувань безпеки через острах, що доступ до персональних даних отримають спецслужби рф. “Тепер відкриття реєстру якраз про національну безпеку – про довіру суспільства і міжнародних партнерів, про гарантії фінансової підтримки та інтеграції в ЄС, – каже Віта Думанська. – Суспільство не готове толерувати незаконне збагачення посадовців в умовах війни і фінансової кризи, в час постійних донатів і зборів на армію. Гостра реакція на закриття реєстру зумовлена тим, що люди не готові миритися, що частина депутатів створюють для себе комфортні умови на шкоду країні”.

Імітація вирішення проблем чи системний підхід?

Які висновки можна зробити у даній ситуації? Насамперед, президенту варто звернути увагу на те, що розподіл влади в демократичній державі дозволяє не лише уникнути диктатури, але й розподіляє тягар відповідальності за стан справ в країні між різними гілками влади та посадовими особами, а не зводить все до успіху чи вини однієї особи.

Також варто зауважити, що імітація вирішення проблем навіть за умови дуже хорошої комунікації має лише короткотерміновий ефект. А коли він минає, люди завжди питатимуть, де ж справжнє вирішення проблеми. Тому замість ігор в показну деолігархізацію і демонстративну боротьбу з політичною корупцією, все ж варто подумати про системний підхід до проблем і справжні зміни. Навіть коли вони, на перший погляд, не такі популярні, як державне фінансування партій, декларування чиновників, прозорість партійних фінансів.

Фото: Пресслужба НАБУ

Перші важливі системні кроки для поновлення боротьби з політичною корупцію в час війни вже зроблені. Наприклад, державне фінансування партій і контроль їхніх витрат. Це не така популярна ідея, як закон про олігархів. Але на відміну від цього закону, фінансування є дієвим, не бутафорським механізмом для зменшення зловживань в управлінні державою. Воно дає довгостроковий результат, Лише на гарних гаслах у промовах державу після війни не відбудуєш. Тому саме час говорити менше, але робити більше потрібних дій для майбутнього країни.